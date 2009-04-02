Молодой гитарист Дмитрий Илларионов выступит перед тюменцами

Молодой российский гитарист Дмитрий Илларионов из всех своих побед на международных конкурсах больше всего ценит первое место на конкурсе Гитарной ассоциации Америки (Guitar Foundation of America, 2002). Именно она позволила ему снискать признание мэтров гитарного исполнительства и открыла путь к гитарному Олимпу. Илларионов молод, но его уже сегодня называют гитаристом-виртуозом экстра-класса, хвалят за филигранную технику и глубокую эмоциональность. Ему одинаково хорошо удается и старинная музыка, и гитарная классика, и современные опусы. В сентябре 2008 года Дмитрий добавил к внушительному списку своих достижений поистине историческую победу — гитарист увёз из Испании все возможные премии одного из самых престижных международных гитарных конкурсов: имени испанского композитора Франсиско Тарреги – Гран-при, премию публики и премию за лучшее исполнение сочинения Тарреги. Впервые за 42 года существования этого конкурса победитель был из России!