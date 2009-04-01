Тюменский Дом кино приглашает на премьеру кинофильма «Тарас Бульба»

2 апреля в «Тюменском Доме кино» состоится премьера нового кинофильма «Тарас Бульба».
Напомним, что фильм снят режиссером Владимиром Бортко по мотивам одной из самых известных повестей Николая Гоголя «Тарас Бульба». События «Запорожской сечи» отсылают к тяжелому периоду в истории казачества, когда запорожцы поднялись на борьбу с Речью Посполитой. В самом центре политических интриг оказалась семья уважаемого казака Тараса Бульбы, переживающего глубокую личную драму. Его сын Андрий полюбил польскую аристократку и хочет бежать из Сечи. Раздираемый чувством и долгом Тарас объявляет сыну последнюю родительскую волю…
В ролях: Богдан Ступка, Владимир Вдовиченков, Игорь Петренко, Михаил Боярский, Магдалена Мельцаж.
Стоимость билетов от 100 до 200 рублей. Цена детского билета (до 12 лет) - 50 рублей.
Добавим, что действуют флаеры «Литературной экранизации» со скидкой 30%.
Справки по телефонам: 546-546.