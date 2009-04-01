Тюменский Дом кино приглашает на премьеру кинофильма «Тарас Бульба»

Напомним, что фильм снят режиссером Владимиром Бортко по мотивам одной из самых известных повестей Николая Гоголя «Тарас Бульба». События «Запорожской сечи» отсылают к тяжелому периоду в истории казачества, когда запорожцы поднялись на борьбу с Речью Посполитой. В самом центре политических интриг оказалась семья уважаемого казака Тараса Бульбы, переживающего глубокую личную драму. Его сын Андрий полюбил польскую аристократку и хочет бежать из Сечи. Раздираемый чувством и долгом Тарас объявляет сыну последнюю родительскую волю…