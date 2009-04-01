200-летие со дня рождения Гоголя отмечается во всем мире

Главные в юбилейный день мероприятия начались в Москве с утра. На Новодевичьем кладбище состоялась церемония возложения венков на могилу Гоголя деятелями культуры и искусства во главе с министром культуры РФ Александром Авдеевым. Здесь же митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий отслужил панихиду по писателю.