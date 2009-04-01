200-летие со дня рождения Гоголя отмечается во всем мире

Главные в юбилейный день мероприятия начались в Москве с утра. На Новодевичьем кладбище состоялась церемония возложения венков на могилу Гоголя деятелями культуры и искусства во главе с министром культуры РФ Александром Авдеевым. Здесь же митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий отслужил панихиду по писателю.
В этот же день председатель Совета Федерации Сергей Миронов и группа парламентариев возложат цветы к памятнику Гоголя во дворе дома на Никитском бульваре, где Гоголь прожил последние четыре года жизни и скончался 21 февраля 1852 года.
В академическом Малом театре пройдет памятный вечер в честь великого писателя. В программу вечера включено выступление биографа Гоголя - литературоведа Игоря Золотусского и театральных коллективов, которые исполнят фрагменты из произведений писателя, а также показ третьего акта из комедии Гоголя "Ревизор".
В среду также состоится премьера фильма "Тарас Бульба" режиссера Владимира Бортко.
Юбилей Гоголя ознаменован множеством других культурных событий во всем мире - открытием выставок, изданием новых книг, посвященных его творчеству, показом документальных фильмов и ретроспектив картин по произведениям классика.