nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

200-летие со дня рождения Гоголя отмечается во всем мире

1 апреля 2009, 13:02
Как праздник мировой культуры отмечается 1 апреля 200-летие со дня рождения Николая Васильевича Гоголя. В Москве, Санкт-Петербурге, а также на Украине и других странах пройдут многочисленные памятные мероприятия.

Главные в юбилейный день мероприятия начались в Москве с утра. На Новодевичьем кладбище состоялась церемония возложения венков на могилу Гоголя деятелями культуры и искусства во главе с министром культуры РФ Александром Авдеевым. Здесь же митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий отслужил панихиду по писателю.

В этот же день председатель Совета Федерации Сергей Миронов и группа парламентариев возложат цветы к памятнику Гоголя во дворе дома на Никитском бульваре, где Гоголь прожил последние четыре года жизни и скончался 21 февраля 1852 года.

В академическом Малом театре пройдет памятный вечер в честь великого писателя. В программу вечера включено выступление биографа Гоголя - литературоведа Игоря Золотусского и театральных коллективов, которые исполнят фрагменты из произведений писателя, а также показ третьего акта из комедии Гоголя "Ревизор".

В среду также состоится премьера фильма "Тарас Бульба" режиссера Владимира Бортко.

Юбилей Гоголя ознаменован множеством других культурных событий во всем мире - открытием выставок, изданием новых книг, посвященных его творчеству, показом документальных фильмов и ретроспектив картин по произведениям классика.

#Новости#Писатели#Юбилей#Таня#Культура
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25