В Заводоуковске за хищения осужден бывший чиновник

Суд на основании представленных государственным обвинителем Заводоуковской межрайонной прокуратуры доказательств признал Евгения Шпиллера виновным по ч.3 ст.160 УК и назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и штрафа в сумме 5 тыс. рублей. Кроме того, суд с осужденного взыскал пользу службы судебных приставов сумму причиненного ущерба, сообщает прокуратура области.