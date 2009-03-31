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В Заводоуковске за хищения осужден бывший чиновник

31 марта 2009, 15:24
Заводоуковский районный суд вынес приговор в отношении бывшего сотрудника Заводоуковского межрайонного отдела судебных приставов Управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области 25-летнего Евгения Шпиллера, обвиняемого по ч.3 ст.160 УК РФ (присвоение, совершенное с использованием своего служебного положения).

Установлено, что в 2008 году Шпиллер, занимая должность старшего специалиста Заводоуковского межрайонного отдела судебных приставов, обязан был своевременно и в полном объеме перечислять на депозитный счет отдела денежные средства, взысканные судебными приставами-исполнителями с должников. Между тем, часть взысканных приставами сумм (34тыс.240 рублей) чиновник присвоил себе.

Преступление было выявлено сотрудниками отдела собственной безопасности Управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области. Недобросовестного чиновника уволили с работы.

Суд на основании представленных государственным обвинителем Заводоуковской межрайонной прокуратуры доказательств признал Евгения Шпиллера виновным по ч.3 ст.160 УК и назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и штрафа в сумме 5 тыс. рублей. Кроме того, суд с осужденного взыскал пользу службы судебных приставов сумму причиненного ущерба, сообщает прокуратура области.

При назначении наказания судом был учтен ряд смягчающих обстоятельств по делу (признание Шпиллером своей вины и наличие у него на иждивении малолетнего ребенка).

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