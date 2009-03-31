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Тюменским фотографам предлгают отразить красоту воды

31 марта 2009, 16:19
ФГУП Российский научно-исследовательский институт комплексного использования и охраны водных ресурсов, Министерство природных ресурсов Свердловской области и отраслевая газета «Вода России» объявляют конкурс «Вода во всех проявлениях».

Цель конкурса, его условия и сроки проведения были опубликованы в газете «Вода России», № 2, 2009 год.

Цель конкурса: Собрать фотогалерею воды России во всех проявлениях, отражающую красоту, величие и мощь водной стихии, а также ее проблемы.

Условия конкурса:

- на конкурс принимаются фотоснимки («весом» не менее 500 кБ), сделанные в течение последних 5 лет;

- работы присылать по адресу: [email protected] В заголовке указать: Конкурс «Вода во всех проявлениях»;

- в письме необходимо указать: ФИО, место работы, город и контактные сведения;

- фотоснимок должен иметь название, где и когда сделан;

- каждый участник может прислать не более десяти работ. Получение работ подтверждается ответным письмом по электронному адресу отправителя.

Сроки проведения:

Прием работ производится до 10 сентября 2009 года. Лучшие фотоснимки будут опубликованы в газете «Вода России».

Объявление лучшей десятки работ – в газете «Вода России» № 9, 2009 год.

Три лучшие работы будут награждены денежными призами.

По итогам конкурса планируется провести фотовыставку в Музее воды (г. Екатеринбург, ФГУП РосНИИВХ)

Примечание: За организаторами остается право использовать присланные работы по своему усмотрению без оплаты авторского вознаграждения. Факт отправки фотоматериалов означает согласие со всеми условиями.

#Новости#Фотография#Конкурсы#Таня#Культура
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