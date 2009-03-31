Тюменским фотографам предлгают отразить красоту воды

Цель конкурса, его условия и сроки проведения были опубликованы в газете «Вода России», № 2, 2009 год.
Цель конкурса: Собрать фотогалерею воды России во всех проявлениях, отражающую красоту, величие и мощь водной стихии, а также ее проблемы.
Условия конкурса:
- на конкурс принимаются фотоснимки («весом» не менее 500 кБ), сделанные в течение последних 5 лет;
- работы присылать по адресу: [email protected] В заголовке указать: Конкурс «Вода во всех проявлениях»;
- в письме необходимо указать: ФИО, место работы, город и контактные сведения;
- фотоснимок должен иметь название, где и когда сделан;
- каждый участник может прислать не более десяти работ. Получение работ подтверждается ответным письмом по электронному адресу отправителя.
Сроки проведения:
Прием работ производится до 10 сентября 2009 года. Лучшие фотоснимки будут опубликованы в газете «Вода России».
Объявление лучшей десятки работ – в газете «Вода России» № 9, 2009 год.
Три лучшие работы будут награждены денежными призами.
По итогам конкурса планируется провести фотовыставку в Музее воды (г. Екатеринбург, ФГУП РосНИИВХ)
Примечание: За организаторами остается право использовать присланные работы по своему усмотрению без оплаты авторского вознаграждения. Факт отправки фотоматериалов означает согласие со всеми условиями.