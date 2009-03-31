Театр «Ангажемент» покажет тюменцам «Вечера на хуторе близ Диканьки»

Актеры театра предлагают окунуться в мир добра, фантазии, смеха. Зрители встретятся с хорошо знакомыми, полюбившимися героями, сошедшими со страниц Гоголя на сцену. В 2008 году спектакль стал призером Международного фестиваля современной драматургии «Коляда-PLAYS» и награжден специальным призом Жюри «За радостное рукопожатие классики и современности».