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Театр «Ангажемент» покажет тюменцам «Вечера на хуторе близ Диканьки»

31 марта 2009, 11:32
1апреля в 19-00 в театре «Ангажемент» состоится показ сказки для взрослых «Вечера на хуторе близ Диканьки», посвященной 200-летию Н.В. Гоголя.
Сюжет
Тюмень

Также будет представлена выставка заслуженного художника России Михаила Гардубея, члена Союза художников России Ольги Трофимовой и учеников ДШИ им. Митинского по мотивам произведений Николая Васильевича Гоголя.

Актеры театра предлагают окунуться в мир добра, фантазии, смеха. Зрители встретятся с хорошо знакомыми, полюбившимися героями, сошедшими со страниц Гоголя на сцену. В 2008 году спектакль стал призером Международного фестиваля современной драматургии «Коляда-PLAYS» и награжден специальным призом Жюри «За радостное рукопожатие классики и современности».

#Новости#Театр#Тюмень#Таня#Культура
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