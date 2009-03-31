Никита Михалков избран главой Союза кинематографистов

В речи после своего утверждения на посту председателя СК Никита Михалков заявил, что объединение людей в России по признаку ненависти к чему-либо обречено. Кроме того, Михалков огласил список из 35 кандидатов в правление союза. Он предложил кандидатуры Марлена Хуциева, Карена Шахназарова, Валентину Талызину, Михаила Пореченкова, Федора Бондарчука, Василия Ливанова, Сергея Безрукова, Константина Хабенского, Александра Адабашьяна и других деятелей российского кинематографа.