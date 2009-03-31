Никита Михалков избран главой Союза кинематографистов

Против него проголосовал 171 человек, еще 88 участников съезда воздержались.
За соперника Михалкова Марлена Хуциева проголосовали 309 человек, против него 1719 человек, 132 участника съезда воздержались.
В речи после своего утверждения на посту председателя СК Никита Михалков заявил, что объединение людей в России по признаку ненависти к чему-либо обречено. Кроме того, Михалков огласил список из 35 кандидатов в правление союза. Он предложил кандидатуры Марлена Хуциева, Карена Шахназарова, Валентину Талызину, Михаила Пореченкова, Федора Бондарчука, Василия Ливанова, Сергея Безрукова, Константина Хабенского, Александра Адабашьяна и других деятелей российского кинематографа.
Напомним, незадолго до голосования Михалков согласился стать председателем союза, если за его кандидатуру проголосует необходимое число участников съезда. Ранее он заявлял о намерении покинуть СК, если на съезде не будет преодолен раскол в организации.
Всего 30 марта на пост председателя Союза кинематографистов были предложены шесть кандидатур. Трое кандидатов - Владимир Хотиненко, Николай Бурляев и Дмитрий Месхиев - взяли самоотвод. При этом Хотиненко отметил, что единственный человек, который сможет решить судьбу союза - это Никита Михалков. Кандидатуры Зельдина и Хуциева не были утверждены участниками съезда.
В декабре 2008 года на седьмом съезде Союза кинематографистов было принято решение о смещении занимавшего председательский пост Михалкова с должности и избрании на этот пост Марлена Хуциева. Михалков объявил съезд нелегитимным из-за нарушений регламента. Впоследствии его сторонников поддержало Министерство юстиции, которое отказалось зарегистрировать результаты съезда.