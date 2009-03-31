Музей "Титаника" откроется в 2012 году

На проектирование музея выделено 500 тысяч фунтов стерлингов (714 тысяч долларов), сообщает The Guardian, однако на строительство и оформление здания требуется 28 миллионов фунтов (40 миллионов долларов). Около 100 компаний, по сведениям издания, готовы принять участие в финансировании проекта.
В музее будут выставлены 400 тысяч экспонатов - от писем и посуды из судового ресторана до металлических фрагментов остова "Титаника", найденных во время экспедиции океанографа Роберта Балларда в 1985 году. В собрании музея также находятся 70 мемуаров пассажиров, выживших после столкновения корабля с айсбергом.
На борту "Титаника" находилось более 2200 человек, из которых уцелели чуть более 700. Из них только одна женщина - Мильвина Дин (Milvina Dean) - жива и по сей день. Сейчас ей 97 лет, а во время путешествия на "Титанике" ей было 9 недель.