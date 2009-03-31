Музей "Титаника" откроется в 2012 году

На борту "Титаника" находилось более 2200 человек, из которых уцелели чуть более 700. Из них только одна женщина - Мильвина Дин (Milvina Dean) - жива и по сей день. Сейчас ей 97 лет, а во время путешествия на "Титанике" ей было 9 недель.