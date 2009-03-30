«Зори Тюмени» увидят в Греции

Артистам ансамбля пришлось потрудиться. «Работа проведена колоссальная, но здание мастерства складывается из кирпичиков черновой работы», - добавил Валерий Арцер-старший. Вместо трех-четырех номеров на репетиции отрабатываются в среднем восемь танцев. Но еще сложнее будет само выступление. Примерно за 30 секунд артистам нужно будет менять костюм и образ. Однако ни это, ни трудности переезда, не пугают знаменитый ансамбль, побывавший за 30 лет своей деятельности в 30-ти странах. И хотя последние 10 лет ансамбль никуда не выезжал, а состав обновился почти полностью, руководители уверены в каждом своем артисте, ведь все они студенты, либо выпускники кафедры народного танца ТГАКИ. И эта поездка дает ансамблю не только незаменимый опыт, но и огромную надежду на будущее.