Стриптиз на парах, захват офиса и другие первоапрельские шутки от тюменских креативщиков

Как сообщили корреспонденту Nashgorod.ru в тюменских агенствах по организации праздников, в день смеха студенток можно приятно удивить прямо во время учебной пары. По опыту прошлых лет, удачным розыгрышем для девушек стал преподаватель-стриптизер (профессиональный актер). После десяти минут преподавания научной дисциплины ничего не подозревающие студентки вдруг увидели стриптиз в исполнении педагога!