Стриптиз на парах, захват офиса и другие первоапрельские шутки от тюменских креативщиков

Как сообщили корреспонденту Nashgorod.ru в тюменских агенствах по организации праздников, в день смеха студенток можно приятно удивить прямо во время учебной пары. По опыту прошлых лет, удачным розыгрышем для девушек стал преподаватель-стриптизер (профессиональный актер). После десяти минут преподавания научной дисциплины ничего не подозревающие студентки вдруг увидели стриптиз в исполнении педагога!
Как рассказывают сотрудники веселых агенств, среди классических сценариев к первому апреля - неожиданный захват офиса грабителями, приезд бригады пожарников, цыганка, которая нагадает только то, о чем вы мечтали всю жизнь.
Молодого человека можно удивить девушкой на капоте, а тюменок - воздушными шариками и цветами, которые любезно доставят прямо с балкона! В агенствах обещают профессиональный подход и заверяют, что к первому апреля профессиональные сотрудники смогут воплотить в жизнь любую задумку заказчика. Удовольствие обойдется в сумму от 1500 рублей до бесконечности, в зависимости от пожеланий клиента.