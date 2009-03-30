На день финала "Евровидения" в Москве назначили "Славянский гей-парад"

Как заявил главный организатор акции Николай Алексеев, в день финала конкурса "Евровидение", который пройдет в Москве 16 мая, состоится "Славянский гей-парад". Кроме того, на период с 14 по 17 мая запланированы некие культурные и политические мероприятия.
По словам Алексеева, гей-парад превратился в "славянский", поскольку в нем примут участие представители гей-сообщества из Белоруссии, которые специально для этого приедут в Москву.
В начале мая оргкомитет гей-парада собирается подать в столичную мэрию заявку на проведение шествия и митинга в Москве. При этом Алексеев заверил, что парад состоится в любом случае, независимо от решения властей.
Говоря о дате проведения парада, Алексеев заметил: "Мы ни в коем случае не хотим дискредитировать Россию в день финала конкурса "Евровидение" и готовы на любые переговоры с властями".
Организаторы гей-парада в Москве регулярно подают заявки на проведение акций, однако каждый раз столичная мэрия отвечает отказом. Попытки проведения несанкционированных акций быстро пресекались сотрудниками милиции.