На день финала "Евровидения" в Москве назначили "Славянский гей-парад"

Как заявил главный организатор акции Николай Алексеев, в день финала конкурса "Евровидение", который пройдет в Москве 16 мая, состоится "Славянский гей-парад". Кроме того, на период с 14 по 17 мая запланированы некие культурные и политические мероприятия.