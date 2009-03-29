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Первый канал покажет двухсерийный фильм Леонида Парфенова о Гоголе

29 марта 2009, 13:41
Леонид Парфенов создал художественно-публицистический двухсерийный телефильм о Николае Гоголе на основе классических текстов писателя и самых современных компьютерных технологий. Картина "Птица-Гоголь" появится в вечернем эфире Первого канала 30 и 31 марта.

"К 200-летию Гоголя я попытался сделать модный и актуальный телепродукт, - пояснил Парфенов. - Причем, для создания фильма мы использовали все последние достижения компьютерной графики. И это вполне логично, поскольку сами сочинения Николая Васильевича позволяют это делать. Гоголь сильно опережал время, странность и чудесность его текстов дают возможность обращаться к самым современным технологиям".

Над компьютерной графикой для картины работала та же команда, что создавала блокбастеры "Ночной дозор", "Дневной дозор" и "Иронию судьбы. Продолжение" Тимура Бекмамбетова. "В частности, они помогли нам воссоздать виртуальную квартиру Гоголя в Риме, где им была написана большая часть "Мертвых душ", - рассказал телеведущий.

Отрывки из гоголевских произведений читает певица Земфира, а документальные материалы - письма, дневники, мемуары - народный артист СССР Олег Табаков. Богдан Ступка, Александр Калягин, Евгений Миронов и Лия Ахеджакова предстанут в образах гоголевских персонажей.

В преддверии юбилея идут дискуссии, к какой культуре принадлежит Гоголь - русской или украинской. Сам Парфенов считает писателя "украинским классиком русской литературы".

"Наш фильм рассказывает о самом Гоголе и о созданном им мире", - отметил он. Картина снималась в России, на Украине, в римской квартире Гоголя в Италии, во Франции, а также райцентре Устюжне Вологодской области, ставшем одним из прототипов уездного города, в котором развиваются события повести "Ревизор".

Леонид Парфенов - российский журналист, телеведущий, автор популярных телепроектов. В начале девяностых в эфир вышел первый выпуск "неполитических новостей" "Намедни". Также он соавтор двух серий новогодних шоу "Старые песни о главном", циклов документальных телефильмов "Намедни 1961-1991. Наша эра", проектов "Российская империя", "Живой Пушкин", "Крымская война".

200-летний юбилей Николая Гоголя будет отмечаться в день его рождения - 1 апреля. К этой дате по произведениям писателя было снято несколько художественных фильмов. В частности, 2 апреля в российский прокат выйдет картина Владимира Бортко "Тарас Бульба".

Кроме того, практически на каждом телеканале появятся документальные ленты, посвященные знаменитому писателю. К примеру, на НТВ выйдет премьера "Гоголь и ляхи", на телеканале "Культура" - фильм "Гоголь. Прощальная повесть".

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