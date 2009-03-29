Первый канал покажет двухсерийный фильм Леонида Парфенова о Гоголе

"Наш фильм рассказывает о самом Гоголе и о созданном им мире", - отметил он. Картина снималась в России, на Украине, в римской квартире Гоголя в Италии, во Франции, а также райцентре Устюжне Вологодской области, ставшем одним из прототипов уездного города, в котором развиваются события повести "Ревизор".