Тюменцы больше узнают о Николае Гоголе

В областной научной библиотеке имени Д. И. Менделеева с начала года стартовал цикл книжно-иллюстративных выставок, посвящённых великому писателю. В апреле же пройдут две экспозиции «Красота и тайна художественного наследия Гоголя» (об актуальности произведений писателя) и «Это была поэзия юная, свежая, бдагоуханая» (об образах Украины в произведениях Гоголя). На каждой выставке представят порядка ста экземпляров книг.