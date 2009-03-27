Тюменцы больше узнают о Николае Гоголе

В областной научной библиотеке имени Д. И. Менделеева с начала года стартовал цикл книжно-иллюстративных выставок, посвящённых великому писателю. В апреле же пройдут две экспозиции «Красота и тайна художественного наследия Гоголя» (об актуальности произведений писателя) и «Это была поэзия юная, свежая, бдагоуханая» (об образах Украины в произведениях Гоголя). На каждой выставке представят порядка ста экземпляров книг.
Также в областной библиотеке в середине месяца состоится кросс-опрос по произведениям Николая Гоголя школьной программы «Ба, знакомые всё лица». В викторине примут участие старшеклассники тюменских общеобразовательных учреждений. Победителю конкурса вручат книги великого писателя.
Отметим, что в связи с ремонтом в научной библиотеке вышеперечисленные мероприятия пройдут во дворце Геолог по адресу Республики 142.
Областная специальная библиотека для слепых тоже приготовила для своих читателей массу сюрпризов. В течение апреля будет действовать экспозиция «В поисках живой души». Здесь представят разноформатную литературу (книги с плоскопечатным текстом, литература по Брайлю и звуковые книги). С помощью выставки незрячие тюменцы смогут познакомиться с произведениями Гоголя, а также узнать интересные факты из жизни писателя.
Помимо этого, специализированная библиотека проведёт экспресс-викторину «Знаете ли вы Гоголя», которая будет состоять из 20 вопросов. Самый эрудированный читатель получит в подарок сладкий приз.
Центральная городская библиотека начнёт отмечать День рождение Николая Васильевича Гоголя 31 марта. В этот день перед читателями выступит фольклорный ансамбль тюменского центра украинской икультуры. Также работники библиотеки подготовили слайд-круиз по гоголевским местам. Кроме этого, состоится литературная викторина «Этот разный и удивительный Гоголь». Разумеется, будет подготовлена и книжная выставка для школьников «Сквозь видный миру смех».
На протяжении всего следующего месяца в 20 филиалах центральной библиотеки будут проходить викторины, игры и литературные вечера, посвящённые юбилею великого писателя.
Для самых маленьких тюменцев городская юношеская библиотека организует тематический вечер «Литература заняла всю мою жизнь. Также во всех отделах культурного центра сотрудники подготовят несколько экспозиций: «Художественный мир Гоголя» и «Первоапрельский именинник». Будет иметь место и иллюстрированная выставка произведений Николая Гоголя.