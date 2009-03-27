Отменена международная эстафета олимпийского огня

"После эстафеты в Афинах мы пришли к выводу, что проще было бы оставить огонь внутри страны. Но к тому времени Пекин уже запланировал международную эстафету, и мы согласились с этим. Но потом мы убедились, что это было рискованно, поэтому решили не делать этого впредь", - пояснил он.