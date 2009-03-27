Отменена международная эстафета олимпийского огня

Такое решение было принято на трехдневном заседании Исполнительного комитета МОК в Денвере (США).
Как сообщается, отказ от международного этапа эстафеты официально вступит в силу только в преддверии Олимпиады-2016 года, однако оргкомитеты Ванкувера-2010 и Лондона-2012 уже отказались от проведения эстафеты за пределами страны. Теперь МОК намерен обратиться с просьбой последовать этому примеру и к оргкомитету "Сочи-2014".
По словам исполнительного директора МОК Жильбера Фелли, идея отмены международной эстафеты появилось у МОК еще перед Олимпиадой-2004 в Афинах. А беспорядки, произошедшие во время эстафеты огня перед Играми-2008 в Пекине, окончательно убедили членов МОК в необходимости внесения изменений в регламент.
"После эстафеты в Афинах мы пришли к выводу, что проще было бы оставить огонь внутри страны. Но к тому времени Пекин уже запланировал международную эстафету, и мы согласились с этим. Но потом мы убедились, что это было рискованно, поэтому решили не делать этого впредь", - пояснил он.
В 2008 году во время старта международной эстафеты олимпийского огня в Афинах прошли массовые акции протеста. Тогда демонстранты, включая протибетских активистов и членов запрещенной в Китае секты Фалуньгун, попытались помешать передаче огня оргкомитету пекинских Игр. Различные акции протеста сопровождали эстафету эстафету огня Олимпиады-2008 и в дальнейшем.