Из-за неосторожного обращения с огнем в Тюмени произошел ряд пожаров

Вчерашним вечером пожар охватил двухкомнатную квартиру пятиэтажного жилого муниципального дома на улице Текстильной, 5. Балкон поврежден по всей площади – сообщили Nashgorod.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области. Пожарные расчеты отстояли квартиру на сумму 1 млн. 200 тысяч рублей, потушив возгорание за шестнадцать минут. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.
По этой же причине тем же вечером на улице Мира, 29, в Тюмени произошел пожар в подъезде 5-ти этажного муниципального жилого дома. Огнем повреждены электрощиты со второго по четвертый этажи. Благодаря слаженным действиям дежурных караулов трех городских частей противопожарной службы, сохранены квартиры и имущество жильцов на сумму 1 млн. 200 тыс. рублей.