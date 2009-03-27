Из-за неосторожного обращения с огнем в Тюмени произошел ряд пожаров

По этой же причине тем же вечером на улице Мира, 29, в Тюмени произошел пожар в подъезде 5-ти этажного муниципального жилого дома. Огнем повреждены электрощиты со второго по четвертый этажи. Благодаря слаженным действиям дежурных караулов трех городских частей противопожарной службы, сохранены квартиры и имущество жильцов на сумму 1 млн. 200 тыс. рублей.