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Из-за неосторожного обращения с огнем в Тюмени произошел ряд пожаров

27 марта 2009, 14:50
За сутки, 26 марта, подразделения ГУ МЧС России по Тюменской области совершили 186 выездов.
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Тюмень

Вчерашним вечером пожар охватил двухкомнатную квартиру пятиэтажного жилого муниципального дома на улице Текстильной, 5. Балкон поврежден по всей площади – сообщили Nashgorod.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области. Пожарные расчеты отстояли квартиру на сумму 1 млн. 200 тысяч рублей, потушив возгорание за шестнадцать минут. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

По этой же причине тем же вечером на улице Мира, 29, в Тюмени произошел пожар в подъезде 5-ти этажного муниципального жилого дома. Огнем повреждены электрощиты со второго по четвертый этажи. Благодаря слаженным действиям дежурных караулов трех городских частей противопожарной службы, сохранены квартиры и имущество жильцов на сумму 1 млн. 200 тыс. рублей.

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