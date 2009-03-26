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Юные музыканты со всей страны собрались в Тобольске

26 марта 2009, 11:18
С 25 по 28 марта в городе Тобольске проходит III открытый всероссийский конкурс юных исполнителей имени А.А. Алябьева, целью которого является пропаганда русского классического музыкального наследия и развитие исполнительского искусства в Сибири.

Торжественное открытие конкурса состоялось накануне в ДК «Синтез».

Организаторами данного мероприятия выступают комитет по культуре Тюменской области, администрация города Тобольска, Общероссийское общественное движение «Одаренные дети – будущее России», МОУ ДОД «Детская школа искусств им. А.А. Алябьева».

Конкурс, проведение которого стало традиционным, является ярким событием в музыкальной жизни региона. Более 580 музыкантов из 47 городов России приняли участие в предварительных конкурсных прослушиваниях, по итогам которых в этом году в конкурсе участвуют более 300 исполнителей. Возраст участников от 7 до 19 лет.

В состав конкурсного жюри входят заслуженные артисты РФ, преподаватели музыкальных образовательных учреждений, заслуженные учителя РФ.

28 марта в 14.00 в ДК «Синтез» пройдет церемония торжественного закрытия Всероссийского конкурса, в рамках которой состоится награждение победителей и гала-концерт.

Приглашаем жителей и гостей города посетить торжественные мероприятия, посвященные открытию и закрытию III открытого всероссийского конкурса юных исполнителей имени А.А. Алябьева. Вход свободный.

#Новости#Музыка#Таня#Культура
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