Юные музыканты со всей страны собрались в Тобольске

Торжественное открытие конкурса состоялось накануне в ДК «Синтез».
Организаторами данного мероприятия выступают комитет по культуре Тюменской области, администрация города Тобольска, Общероссийское общественное движение «Одаренные дети – будущее России», МОУ ДОД «Детская школа искусств им. А.А. Алябьева».
Конкурс, проведение которого стало традиционным, является ярким событием в музыкальной жизни региона. Более 580 музыкантов из 47 городов России приняли участие в предварительных конкурсных прослушиваниях, по итогам которых в этом году в конкурсе участвуют более 300 исполнителей. Возраст участников от 7 до 19 лет.
В состав конкурсного жюри входят заслуженные артисты РФ, преподаватели музыкальных образовательных учреждений, заслуженные учителя РФ.
28 марта в 14.00 в ДК «Синтез» пройдет церемония торжественного закрытия Всероссийского конкурса, в рамках которой состоится награждение победителей и гала-концерт.
Приглашаем жителей и гостей города посетить торжественные мероприятия, посвященные открытию и закрытию III открытого всероссийского конкурса юных исполнителей имени А.А. Алябьева. Вход свободный.