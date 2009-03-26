Юные музыканты со всей страны собрались в Тобольске

Конкурс, проведение которого стало традиционным, является ярким событием в музыкальной жизни региона. Более 580 музыкантов из 47 городов России приняли участие в предварительных конкурсных прослушиваниях, по итогам которых в этом году в конкурсе участвуют более 300 исполнителей. Возраст участников от 7 до 19 лет.