В Тюмени заболеваемость алкоголизмом не снижается

Прошедший 2008 год не снял остроты и тяжести проблем, связанных с употреблением алкоголя. В Тюменской области реальное потребление абсолютного алкоголя на душу населения превышает 16 литров в год, его неконтролируемое потребление способствует сокращению продолжительности жизни.

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