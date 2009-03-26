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В Тюмени заболеваемость алкоголизмом не снижается

26 марта 2009, 12:41
Прошедший 2008 год не снял остроты и тяжести проблем, связанных с употреблением алкоголя. В Тюменской области реальное потребление абсолютного алкоголя на душу населения превышает 16 литров в год, его неконтролируемое потребление способствует сокращению продолжительности жизни.
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Тюмень

По данным Областного наркологического диспансера в 2008г. отмечалась высокая первичная заболеваемость хроническим алкоголизмом. Показатель заболеваемости хроническим алкоголизмом составил по югу области в 2008г. – 135,8 на 100 тыс. населения (в 2007г. – 134,4 на 100 тыс. населения).

Наиболее высокие показатели распространения алкоголизма отмечаются в трудоспособном возрасте 20 – 39 лет среди мужского населения.

Остается высоким удельный вес алкоголизма среди женщин: в 2008 г. – 21,4% (2007г.– 20%), в 80-е годы этот показатель не превышал 12%. Распространённость пьянства среди женщин привела к образованию семейных форм алкоголизма.

В сравнении с 2007 годом диспансерная группа больных хроническим алкоголизмом несовершеннолетних по югу области не изменилась, сообщает Nashgorod.ru пресс-служба Роспотребнадзора по Тюменской области.

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