В Тюмени пройдет выставка «корейского Пикассо» - Александра Пака

«Корейский Пикассо» - так называют Александра Пака в ЮНЕСКО.
Поэт и график из Алтайской глубинки. Вдали от цивилизации создает картины мирового уровня, но так и остается не известным для российского зрителя.
Образы художника лаконичны, изящны, полны смысла и экспромта. Главная тема, объясняющие его работы – любовь – тонкая, возвышенная, духовная и чувственная.
Маленькие лаконичные рисунки проникнуты поклонением женскому началу во всех его проявлениях.
Выставка Александра Пака открывается в Музее-усадьбе Колокольникова 27 марта в 15.00.
Сам художник расскажет тюменцам о своем восприятии любви.