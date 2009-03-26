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В Тюмени пройдет выставка «корейского Пикассо» - Александра Пака

26 марта 2009, 12:22
Поэт и график из Алтайской глубинки. Вдали от цивилизации создает картины мирового уровня. Но так и остается не известным для российского зрителя.
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Тюмень

«Корейский Пикассо» - так называют Александра Пака в ЮНЕСКО.

Поэт и график из Алтайской глубинки. Вдали от цивилизации создает картины мирового уровня, но так и остается не известным для российского зрителя.

Образы художника лаконичны, изящны, полны смысла и экспромта. Главная тема, объясняющие его работы – любовь – тонкая, возвышенная, духовная и чувственная.

Маленькие лаконичные рисунки проникнуты поклонением женскому началу во всех его проявлениях.

Выставка Александра Пака открывается в Музее-усадьбе Колокольникова 27 марта в 15.00.

Сам художник расскажет тюменцам о своем восприятии любви.

#Новости#Живопись#Тюмень#Выставки#Таня#Культура
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