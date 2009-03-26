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Органист из Франции порадует тюменских любителей музыки

26 марта 2009, 11:53
11 апреля в зале камерной и органной музыки Тюменской филармонии – органист кафедрального собора Дижон Ив Куэно (Франция).
Сюжет
Тюмень

Ив Куэно получил музыкальное образование в Безансонской консерватории по классам фортепиано и органа. По окончании консерватории получил пост органиста сразу в двух соборах города – св. Луи и св. Мадлен.

Совершенствовался по исполнению музыки эпохи Барокко у знаменитого профессора Изуара в Париже. Также совершенствовался в игре на клавесине на мастер-классах в различных городах и музыкальных академиях во Франции.

В настоящее время преподаёт в консерватории и в музыкальной школе в Дижоне. Также он один из органистов кафедрального собора в Дижоне и главный органист церкви в Осонн.

Помимо музыки Барокко, Ив Куэно интересуется современной музыкой, в частности, органными сочинениями известного Парижского органиста Жана Гийу. Он был первым исполнителем его сюиты памяти Рамо. Активно гастролирует как органист и клавесинист в большинстве стран Европы, Южной и Латинской Америки. Записал несколько компакт-дисков.

В программе концерта произведения И.С.Баха, В.А.Моцарта, И.Джулио, Г.Бема, А.Райкена, Е.Танге.

#Новости#Музыка#Филармония#Тюмень#Таня#Культура
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