Органист из Франции порадует тюменских любителей музыки

Ив Куэно получил музыкальное образование в Безансонской консерватории по классам фортепиано и органа. По окончании консерватории получил пост органиста сразу в двух соборах города – св. Луи и св. Мадлен.
Совершенствовался по исполнению музыки эпохи Барокко у знаменитого профессора Изуара в Париже. Также совершенствовался в игре на клавесине на мастер-классах в различных городах и музыкальных академиях во Франции.
В настоящее время преподаёт в консерватории и в музыкальной школе в Дижоне. Также он один из органистов кафедрального собора в Дижоне и главный органист церкви в Осонн.
Помимо музыки Барокко, Ив Куэно интересуется современной музыкой, в частности, органными сочинениями известного Парижского органиста Жана Гийу. Он был первым исполнителем его сюиты памяти Рамо. Активно гастролирует как органист и клавесинист в большинстве стран Европы, Южной и Латинской Америки. Записал несколько компакт-дисков.
В программе концерта произведения И.С.Баха, В.А.Моцарта, И.Джулио, Г.Бема, А.Райкена, Е.Танге.