Чем мы травимся: рейтинг 8 самых опасных продуктов

Американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов составило рекомендации по пищевой безопасности и список самых рискованных продуктов. Мы приводим этот список и несколько дополнительных советов, как обезопасить свой стол и свой желудок. Итак, начнём с конца.
8. Арахис
В прошлом году 9 настоящий арахисовый скандал разразился в Америке. 9 человек умерли, ещё около 700 попали в больницу после того, как поели заражённого сальмонеллой арахисового масла. После расследования выяснилось, что отравленными могут быть и другие продукты, в приготовлении которых использовался жареный арахис. А это всё, начиная от шоколадной пасты и печений и заканчивая мюсли, кашами быстрого приготовления и другими готовыми завтраками.
7. Зелень
Решили сдобрить свой салат укропом или щавелем? Будьте осторожней: на зелёных листьях может преспокойно жить кишечная палочка. Смыть заразу можно обычной водой, но в том-то и проблема, что пучок зелени не так легко промыть со всех сторон. Так что не жалейте времени и мойте зелень особенно тщательно. Лучший способ — прополоскать пучок в ёмкости с водой, а затем дополнительно обмыть листья, протирая их руками.
6. Яйца
Здоровый взрослый человек может спокойно есть яйца, положившись на добросовестность наших санитарных служб. А вот детский организм, с более слабым иммунитетом, может оказаться более чувствителен к патогенам, которые взрослому ни по чём. Так что если собираетесь накормить яичницей своё чадо, убедитесь, что и белки и желтки дошли до «крутого» состояния. Такая температурная обработка гарантирует вам безопасность. Яйца всмятку и тем более сырые детям лучше не давать.
5. Мясо
И снова температурная обработка. Только она может гарантировать, что в мясе, которые вы собираетесь отправить на свой стол, никто не поселился. Минимальная температура приготовления говядины и свинины составляет 70-75 C. Ещё одна важная мера предосторожности — правильная разморозка. Мясо нельзя оставлять в раковине, как это любят делать российские хозяйки, на полдня. За это время его успеют облюбовать какие-нибудь паразиты. Так что если есть микроволновка с функцией разморозки, лучше воспользоваться ей. Если нет, за день до готовки выложить мясо из морозилки в холодильник. Также справиться с возможной заразой помогут специи — перец, лавровый лист, имбирь и другие.
4. Птица
Все вышеперечисленные правила безопасности применимы и к приготовлению мяса птицы. Курицу, запечатанную в полиэтиленовую упаковку, можно размораживать под струёй воды, но ни в коем случае не горячей. Чем теплее будет сырое мясо, тем привлекательнее оно станет для бактерий.
3. Морепродукты
Особенно опасны различные моллюски — именно их подают к столу почти необработанными, а значит потенциально богатыми всякими патогенами. Впрочем, сырая рыба тоже под ударом. Безопасной можно считать только ту, что была приготовлена при температуре не менее 65 С. Хотя это не значит, что любителям суши надо немедленно отказаться от японских блюд. В большинстве московских ресторанов суши готовят из размороженной рыбы, а низкие температуры убивают заразу так же, как высокие. Так что основную группу риска оставляют те, кто едят «свежатинку», а это либо рыбаки, либо туристы экзотических стран.
2. Консервы
Благодаря новым пищевым технологиям, заболевание ботулизмом в наше время — большая редкость. Однако вздутые, дырявые или даже грязные банки всё равно должны вас насторожить. Поскольку хранятся консервы на обычных складах, а не в морозильных камерах, в случае разгерметизации упаковки они становятся идеальной средой для бактерий. Кроме того, в народе бытует заблуждение, будто консервы могут храниться хоть лет 20. Вовсе нет: средний срок их пригодности — 18 месяцев, максимальный — 5 лет (чаще всего у мяса), после чего содержимое даже идеально герметичной банки лучше выкинуть.
1. Уличный фастфуд
Проследить за приготовлением каждого хот-дога или шаурмы практически невозможно. Сколько не бились у нас за гигиену различных сосисочных палаток, сколько не предупреждали власти — не покупайте дешёвую уличную еду (себе дороже), — горожане продолжают питаться около станций метро и на вокзалах. И продолжают травиться. И застраховаться от некачественного пирожка в этом случае невозможно. Единственная мера предосторожности — просто не покупать незапечатанную еду, приготовленную неизвестно кем и никем к тому же непроверенную.