Чем мы травимся: рейтинг 8 самых опасных продуктов

И снова температурная обработка. Только она может гарантировать, что в мясе, которые вы собираетесь отправить на свой стол, никто не поселился. Минимальная температура приготовления говядины и свинины составляет 70-75 C. Ещё одна важная мера предосторожности — правильная разморозка. Мясо нельзя оставлять в раковине, как это любят делать российские хозяйки, на полдня. За это время его успеют облюбовать какие-нибудь паразиты. Так что если есть микроволновка с функцией разморозки, лучше воспользоваться ей. Если нет, за день до готовки выложить мясо из морозилки в холодильник. Также справиться с возможной заразой помогут специи — перец, лавровый лист, имбирь и другие.