В Ялуторовске проходит фестиваль народного творчества имени С.И. Мамонтова

28 марта обозначен в программе фестиваля, как праздник танца. В его рамках можно будет увидеть конкурс ансамблей по спортивному танцу (в киноконцертном зале «Юбилейный») и конкурс ансамблей народного и эстрадного танца (во Дворце культуры).