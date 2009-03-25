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В Ялуторовске проходит фестиваль народного творчества имени С.И. Мамонтова

25 марта 2009, 11:18
В Ялуторовске проходит XV открытый фестиваль народного творчества имени С.И. Мамонтова. Он начался 21 марта праздником музыки, в рамках которого прошли концерты академических хоров и ансамблей, а также народных хоров и солистов.

Об этом сообщили в отделе информации Департамента информационной политики Тюменской области.

Фестиваль проводится с 1994 года. Он носит имя известного в России мецената, родившегося в Ялуторовске, оказавшего большую поддержку талантливым композиторам, художникам, скульпторам России. Савва Иванович Мамонтов был одаренным человеком, глубоко понимал и чувствовал искусство.

Как показывает опыт проведения фестиваля, в нем примут участие около тысячи самодеятельных артистов, художников, поэтов, а мероприятия смогут посмотреть не одна тысяча зрителей – горожан и гостей города.

XV многожанровый фестиваль народного творчества имени Саввы Ивановича Мамонтова – это праздник творчества, красоты и гармонии.

24 марта состоялось открытие персональной выставки вышитых картин Т.В. Фоминовой «С любовью к городу»; прошел конкурс литературного творчества «Тебе, мой город, посвящаю».

26 марта во Дворце культуры состоится конкурс чтецов. 27 марта пройдет День театра: премьера детского спектакля «8 монет», конкурс театральных коллективов.

28 марта обозначен в программе фестиваля, как праздник танца. В его рамках можно будет увидеть конкурс ансамблей по спортивному танцу (в киноконцертном зале «Юбилейный») и конкурс ансамблей народного и эстрадного танца (во Дворце культуры).

29 марта – праздник эстрадной музыки. Второго апреля в краеведческом музее будет проходить музейная гостиная «Семья Мамонтовых на службе Отечества».

3 апреля состоится презентация проекта ТК «Культура» «Оглянись, Россия».

Фестиваль закончится 4 апреля гала-концертом (в 12 часов) во Дворце культуры Ялуторовска.

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