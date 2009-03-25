В Ялуторовске проходит фестиваль народного творчества имени С.И. Мамонтова

Об этом сообщили в отделе информации Департамента информационной политики Тюменской области.
Фестиваль проводится с 1994 года. Он носит имя известного в России мецената, родившегося в Ялуторовске, оказавшего большую поддержку талантливым композиторам, художникам, скульпторам России. Савва Иванович Мамонтов был одаренным человеком, глубоко понимал и чувствовал искусство.
Как показывает опыт проведения фестиваля, в нем примут участие около тысячи самодеятельных артистов, художников, поэтов, а мероприятия смогут посмотреть не одна тысяча зрителей – горожан и гостей города.
XV многожанровый фестиваль народного творчества имени Саввы Ивановича Мамонтова – это праздник творчества, красоты и гармонии.
24 марта состоялось открытие персональной выставки вышитых картин Т.В. Фоминовой «С любовью к городу»; прошел конкурс литературного творчества «Тебе, мой город, посвящаю».
26 марта во Дворце культуры состоится конкурс чтецов. 27 марта пройдет День театра: премьера детского спектакля «8 монет», конкурс театральных коллективов.
28 марта обозначен в программе фестиваля, как праздник танца. В его рамках можно будет увидеть конкурс ансамблей по спортивному танцу (в киноконцертном зале «Юбилейный») и конкурс ансамблей народного и эстрадного танца (во Дворце культуры).
29 марта – праздник эстрадной музыки. Второго апреля в краеведческом музее будет проходить музейная гостиная «Семья Мамонтовых на службе Отечества».
3 апреля состоится презентация проекта ТК «Культура» «Оглянись, Россия».
Фестиваль закончится 4 апреля гала-концертом (в 12 часов) во Дворце культуры Ялуторовска.