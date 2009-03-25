Первая Европейская премия по литературе начала отбирать кандидатов

Первым шагом этого объединения стал выбор членов жюри в каждой из стран-участниц, которые в свою очередь отберут кандидатов на получение премии. В жюри вошли известные писатели, издатели и книготорговцы. К концу мая 2009 года каждый член жюри выберет одного начинающего автора в своей стране.