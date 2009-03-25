Первая Европейская премия по литературе начала отбирать кандидатов

По задумке организаторов, Европейская литературная премия будет вручаться начинающим писателям стран Евросоюза (ЕС) в течение трех лет с 2009 по 2011 год, сообщает пресс-служба Еврокомиссии.
Каждый год в конкурсе будут принимать участие 11 или 12 стран-членов ЕС, и победителями станут по одному молодому автору от каждой страны. Таким образом, к концу 2011 года премию получат по одному писателю от каждой из 34 стран, участвующих в "Программе ЕС по культуре".
В 2009 году премии будут вручаться победителям из первых 12 стран: Австрии, Хорватии, Франции, Венгрии, Ирландии, Италии, Литвы, Норвегии, Польши, Португалии, Словакии и Швеции.
В декабре 2008 года Европейская федерация книготорговцев (EBF), Европейский Совет писателей (EWC) и Федерация европейских издателей (FEP) по поручению Еврокомиссии объединились в консорциум по организации и проведению вручения литературной премии ЕС.
Первым шагом этого объединения стал выбор членов жюри в каждой из стран-участниц, которые в свою очередь отберут кандидатов на получение премии. В жюри вошли известные писатели, издатели и книготорговцы. К концу мая 2009 года каждый член жюри выберет одного начинающего автора в своей стране.
Цель этой новой награды - "привлечь внимание общественности к творческому потенциалу, разнообразию и богатству современной европейской литературы, а также способствовать продвижению литературы в Европе", говорится в коммюнике.
Также будет избран посол ЕС по литературе, в задачи которого будет входить продвижение премии и авторов-победителей в Европе.
Как сказал еврокомиссар по литературе Ян Фигель, "книги - это важнейшая часть нашей истории и интеллектуального наследия Европы. Они отражают особенности и разнообразие культур, а также общие корни. В то же время, они поощряют диалог между культурами".