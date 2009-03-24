В Тюмени стартовал детский национальный фестиваль «Радуга»

Об этом Nashgorod.ru сообщили в Комитете по делам национальностей Тюменской области.
На сцене Дворца национальных культур «Строитель» юные продолжатели народных традиций представят свое творчество в различных номинациях: от песен и танцев до художественного слова. Организационную и финансовую поддержку праздника для молодых талантов по традиции взял на себя комитет по делам национальностей Тюменской области, а областные национально-культурные объединения провели работу по поиску одаренных мальчишек и девчонок.
Детский фестиваль станет еще одним мероприятием, в рамках программ этнокультурного развития региона. Его цель - выявление лучших детских творческих самодеятельных национальных коллективов и укрепление творческих связей между ними, воспитание молодежи в духе уважения к общечеловеческим ценностям, культурному наследию других народов.
О своем желании участвовать уже заявили свыше 1 тысячи конкурсантов из Тюмени, Тобольска, Ишима, Сургута, Надыма, Муравленко и других городов и районов Тюменской области и автономных округов. Они будут демонстрировать свое мастерство в таких номинациях, как «Хореография», «Вокал», «Народное изобразительное и декоративно-прикладное творчество» и многое другое. Оценит юные дарования специальное жюри, которое обратит особое внимание на исполнительский уровень, художественную ценность произведений, качество костюмов.
Начало смотра конкурсных программ состоится 24 марта, а 25 марта на сценической площадке «Строителя» пройдет праздничный Гала-концерт. Все участники фестиваля будут награждены грамотами, а победители получат дипломы и памятные подарки. Специальный приз учрежден и для национальных общественных объединений, руководители которых будут бороться за звание лучших в организации работы по сохранению и пропаганде национальной культуры, обычаев и традиций среди детей и подростков.
24 марта в 10.00 в киноконцертном зале ДНК «Строитель» начался смотр конкурсных программ, а 25 марта - гала-концерт фестиваля.