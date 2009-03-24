В Тюмени стартовал детский национальный фестиваль «Радуга»

О своем желании участвовать уже заявили свыше 1 тысячи конкурсантов из Тюмени, Тобольска, Ишима, Сургута, Надыма, Муравленко и других городов и районов Тюменской области и автономных округов. Они будут демонстрировать свое мастерство в таких номинациях, как «Хореография», «Вокал», «Народное изобразительное и декоративно-прикладное творчество» и многое другое. Оценит юные дарования специальное жюри, которое обратит особое внимание на исполнительский уровень, художественную ценность произведений, качество костюмов.