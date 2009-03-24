В поселке Винзили обнаружен труп тюменского проводника

Как установлено следствием, вечером 16 марта 2009 года нигде не работающий и не обучающийся Чернов, находился у своих знакомых в доме по ул. Заводской поселка Винзили Тюменского района, где употреблял спиртное.
Во время застолья он познакомился с 29-летним проводником железнодорожных вагонов, работающим на станции Тюмень. Через некоторое время между ними произошла ссора, после которой молодые люди перешли в квартиру, расположенную в том же доме на пятом этаже, где продолжили употребление спиртного.
В жилище, где находились ещё двое мужчин, между соперниками произошла потасовка, в результате которой проводника вывели на балкон, чтобы привести в чувство. Придя в себя, мужчина вновь полез в драку и Чернов, оттолкнул его от себя. Не удержавшись, потерпевший перевернулся через низкое ограждение не застеклённого балкона и упал на землю. Получив множественные повреждения органов и скелета, потерпевший скончался на месте происшествия.
Чернов, выбежав на улицу, обнаружил труп проводника и, похитив его мобильный телефон, скрылся.
Благодаря грамотной организации следственно-оперативных мероприятий, и чёткому взаимодействию следователя и сотрудников милиции, личность подозреваемого была установлена. 17 марта 2009 года он был задержан и доставлен к следователю.
В ходе допроса, под давлением улик Чернов признал свою вину в причинении смерти и краже имущества, сообщили Nashgorod.ru в пресс-службе следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Тюменской области.
Органами предварительного следствия ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершённая с причинением значительного ущерба гражданину).
В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.