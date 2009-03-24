В поселке Винзили обнаружен труп тюменского проводника

В жилище, где находились ещё двое мужчин, между соперниками произошла потасовка, в результате которой проводника вывели на балкон, чтобы привести в чувство. Придя в себя, мужчина вновь полез в драку и Чернов, оттолкнул его от себя. Не удержавшись, потерпевший перевернулся через низкое ограждение не застеклённого балкона и упал на землю. Получив множественные повреждения органов и скелета, потерпевший скончался на месте происшествия.