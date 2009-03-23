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Женщины оказались более усидчивыми читателями

23 марта 2009, 17:39
Почти половина женщин (48 процентов) дисциплинированно дочитывают начатую книгу до конца, в то время как среди мужчин усидчивых читателей оказалось только 26 процентов.

Такие цифры публикует британская газета The Observer со ссылкой на социологическое исследование читательских привычек, в котором приняли участие 2000 человек.

Исследователи разделили участников опроса на несколько групп. Например, медлительных читателей они назвали Slow Worms (буквально - "веретеницы", то есть безногие ящерицы). Эти люди читают медленно, но относятся к этому занятию серьезно и всегда добираются до последней страницы. Такими обстоятельными читателями назвали себя 32 процента мужчин и 18 процентов женщин. В группе Serial Shelvers (те, кто систематически пополняет книжные полки, но не читает купленное) женщин оказалось 17 процентов, а мужчин - 20. В группе Double Booker, то есть в числе тех, кто читает по две книги одновременно, мужчин и женщин оказалось поровну - по 12 процентов.

#Новости#Статистика#Литература#Таня#Культура
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