В Тюмени прошла выставка собак

На выставки приходят не только владельцы собак и заводчики, но и просто любители четвероногих. Приходят, и те люди, которые хотят приобрести себе собаку, но не знают, какую породу им выбрать. И приходя на выставку, они надеются выбрать подходящую для них породу по внешнему виду, по характеру. В связи с этим, хотелось бы напомнить, уважаемые владельцы собак, не забывайте о том, что о вашей собаке, могут судить о породе в целом.