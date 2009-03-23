В Тюмени прошла выставка собак

На ней было представлено более 450 домашних собак 70 пород. За звание лидера поборются не только животные из Тюменской области, но и собаки из Кургана, Омска, Екатеринбурга и Перми. Оценивали животных судьи международной категории РКФ-FCI Марина Островская (Москва) и Мария Кузнецова (Тюмень).
Каждая собака, приведенная, на выставку проходила ветеринарный контроль. Владелец предъявлял ветеринарный паспорт и показывал саму собаку, для того, чтобы ветеринары убедились, что она здорова. После осмотра у ветеринара, владелец подходил к столу регистрации, и получал номерок, под которым собака шла демонстрироваться в ринг.
На этой выставке, был один ринг, хороших размеров, достаточно места для показа, как мелких пород, так и крупных. Эксперт Островская, была доброжелательной и терпимой по отношению к неопытным владельцам, начинающим собаководам. Разъясняла, если что-то было не понятно владельцу. Старалась объяснять свой выбор, почему выиграла или проиграла собака.
За рингом стояли клетки с собаками, вольеры со щенками на продажу. Стояли торговые прилавки, продавали, начиная от клеток, одежды для собак, заканчивая поводками и игрушками. Так же за рингом расположились продавцы цветов.
После окончания работы ринга, проходили бесты. Здесь выступали собаки, получившие в своей породе лучшего бэби или щенка и лучшие юниоры, лучшие представители породы. Бывает такое, что лучший юниор, получает лучшего представителя породы, то в этом случае эта собака представляет породу в двух бестах, это юниорский бест и бест групп.
Эксперт выбирала лучших, по ее мнению, среди всех представленных пород и они попадали в расстановку от четвертого места до первого. Собаки, занявшие первые места в группе, выступали еще и в воскресенье. Они боролись за звание лучшей собаки выставки. В этой борьбе, победила собака, породы ньюфаундленд.
Мнением о выставке поделилась с корреспондентом Nashgorod.ru одна из хозяек: «В выставке участвовали впервые с щенком голден ретривера. Готовились 2 месяца с тренером. Вообще очень волнительное и интересное мероприятие! Много собак, суматоха. Такой азарт просыпается. Впервые попробовала себя в роли хендлера. Получили лучшего щенка породы, что не может не радовать. Щенок тоже старался не подвести. Эксперты, действительно, были очень внимательны и вежливы. Хочется поблагодарить еще нашего тренера Катю Касапу, за огромную помощь и поддержку в этом мероприятии»
На выставки приходят не только владельцы собак и заводчики, но и просто любители четвероногих. Приходят, и те люди, которые хотят приобрести себе собаку, но не знают, какую породу им выбрать. И приходя на выставку, они надеются выбрать подходящую для них породу по внешнему виду, по характеру. В связи с этим, хотелось бы напомнить, уважаемые владельцы собак, не забывайте о том, что о вашей собаке, могут судить о породе в целом.