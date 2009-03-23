Похищенная во Франции девочка находится в России

Там сообщили, что в настоящее время "ведутся мероприятия, направленные на поиск и установление местонахождения похищенной девочки, а также задержание лиц, причастных к ее похищению".
Девочка 2005 года рождения, объявленная в розыск по линии Интерпола, была похищена 20 марта во французском городе Арль. Как сообщалось ранее, отец ребенка Жан-Мишель Андре заявил, что на него напали несколько мужчин, избили и отобрали дочь. Кроме того, по утверждению пострадавшего, среди нападавших была женщина в парике.
По мнению Жан-Мишеля Андре, организовать похищение Элизы могла его бывшая жена и мать девочки – россиянка Ирина Беленькая. Ребенок был объявлен в международный розыск, к которому присоединилась и Россия: с самого начала предполагалось, что Элизу через Швейцарию увезли в РФ.
Уточняется, что Элиза Андре родилась в Москве, но является гражданкой Франции. Ее родители развелись в 2007 году. После этого российский суд постановил, что девочка должна жить с матерью, а французский – что с отцом. В 2008 году Жан-Мишель Андре увез дочь во Францию против воли Ирины Беленькой, после чего та написала заявление о похищении ребенка. В России даже был выдан ордер на арест отца девочки.
Ранее, 22 марта, в МВД РФ заявили, что если Элиза будет обнаружена в России вместе с матерью, российские власти уведомят об этом французскую полицию, однако задерживать Беленькую не будут, поскольку на то нет законных оснований.