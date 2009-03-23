Похищенная во Франции девочка находится в России

Уточняется, что Элиза Андре родилась в Москве, но является гражданкой Франции. Ее родители развелись в 2007 году. После этого российский суд постановил, что девочка должна жить с матерью, а французский – что с отцом. В 2008 году Жан-Мишель Андре увез дочь во Францию против воли Ирины Беленькой, после чего та написала заявление о похищении ребенка. В России даже был выдан ордер на арест отца девочки.