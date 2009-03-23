Михаил Прохоров основал раздачу "Носов"

Обладатель "Носа" получит 700 тысяч рублей, сообщает "Российская газета". Финалистам достанется по 40 тысяч рублей, а кроме того, учрежден еще и приз читательских симпатий (200 тысяч рублей), обладателя которого выявят при помощи интернет-голосования.
Организаторы сформулировали задачей премии "выявление и поддержку новых трендов в современной художественной словесности на русском языке". Особенностью награды они называют "открытость процесса принятия решений", то есть жюри будет работать не кулуарно, а публично - в формате "ток-шоу в присутствии и при активном участии журналистов, литераторов и культурной общественности".
Фонд принимает конкурсные работы ("прозаический текст, написанный и опубликованный на русском языке в книжном и/или журнальном/газетном форматах, а также в электронных СМИ") до 31 июля. Короткий список финалистов будет оглашен на Красноярской ярмарке книжной культуры (КРЯКК) 5 ноября. В шорт-лист войдет 6-10 авторов.
У премии есть президент - им выбран журналист Николай Сванидзе. Председателем жюри стал социолог и историк культуры Алексей Левинсон. В жюри вошли журналисты Кирилл Кобрин (Прага) и Владислав Толстов (Норильск), критик и литературовед Марк Липовецкий, поэтесса Елена Фанайлова.