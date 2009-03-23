Михаил Прохоров основал раздачу "Носов"

Организаторы сформулировали задачей премии "выявление и поддержку новых трендов в современной художественной словесности на русском языке". Особенностью награды они называют "открытость процесса принятия решений", то есть жюри будет работать не кулуарно, а публично - в формате "ток-шоу в присутствии и при активном участии журналистов, литераторов и культурной общественности".