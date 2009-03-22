Новый фильм Джеймса Кэмерона станет самым дорогим проектом в истории кино

Уже сейчас бюджет картины превысил 300 млн долларов, при этом работа над созданием грандиозной ленты еще не завершена, пишет журнал Time.
Фильм будет рассказывать о ветеране межпланетных войн, прибывшем на далекую планету Пандора в составе группы землян. Он борется с обитателями планеты, однако влюбляется в одну из их представительниц.
Примечательно, что сценарий "Аватара" Кэмерон написал еще 11 лет назад, однако тогда его задумка не могла быть реализована. По словам режиссера, все это время, так или иначе, велась подготовка к съемкам.
На главную роль 22-летнего искателя приключений Джека Салли Кэмерон пригласил нераскрученного актера-австралийца Сэма Уортингтона. Зое Сандана, сыгравшая в эпизодические роли в фильмах "Терминал" и "Пираты Карибского моря", будет играть возлюбленную главного героя.
Продюсером картины, помимо Кэмерона, выступает Джон Ландау. Большая часть съемок велась в окрестностях Лос-Анджелеса и в Новой Зеландии.
На сегодняшний день самым дорогим фильмом в истории кино является третья часть "Пиратов Карибского моря" с бюджетом в 300 млн долларов. Однако побить этот рекорд, по всей видимости, без труда сможет "Аватар", поскольку уже потраченные на создание картины 300 млн не включают расходы на рекламную кампанию.