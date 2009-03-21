Сегодня Всемирный день поэзии

В 1999 году на 30-й сессии генеральной конференции ЮНЕСКО было решено отмечать Всемирный день поэзии 21 марта. Первый Всемирный день поэзии отмечался в Париже, где находится штаб-квартира ЮНЕСКО, сообщает портал calend.ru.
«Поэзия, — говорится в решении ЮНЕСКО, — может стать ответом на самые острые и глубокие духовные вопросы современного человека — но для этого необходимо привлечь к ней как можно более широкое общественное внимание. Кроме того, Всемирный День поэзии должен дать возможность шире заявить о себе малым издательствам, чьими усилиями, в основном, доходит до читателей творчество современных поэтов, литературным клубам, возрождающим извечную традицию живого звучащего поэтического слова».
Этот День, считает ЮНЕСКО, призван послужить созданию в средствах массовой информации позитивного образа поэзии как подлинно современного искусства, открытого людям.