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Утрата товарной стоимости автомобиля перестанет быть страховым случаем

20 марта 2009, 16:26
Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять во втором чтении законопроект, уточняющий состав убытков, возмещаемых по договорам ОСАГО.

Законопроект "О внесении изменений в федеральный закон "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" устанавливает, что утрата товарной стоимости автомобиля не относится к страховому риску по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортного средства, поскольку она не может быть компенсирована восстановительным ремонтом после ДТП.

Кроме этого, согласно законопроекту, при определении размера подлежащих возмещению убытков будет учитываться износ заменяемых частей, узлов, агрегатов и деталей, подлежащих восстановительному ремонту. При этом устанавливается, что износ комплектующих не может превышать 80% от их стоимости.

#Новости#Автомобили#Страхование#Транспорт#Ксения#Общество
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