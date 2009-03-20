Утрата товарной стоимости автомобиля перестанет быть страховым случаем

Законопроект "О внесении изменений в федеральный закон "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" устанавливает, что утрата товарной стоимости автомобиля не относится к страховому риску по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортного средства, поскольку она не может быть компенсирована восстановительным ремонтом после ДТП.