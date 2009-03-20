«Легенда о драконе» - на радость тюменским детям

21 марта – Международный день кукольника и по этому поводу в этот знаменательный день Театр кукол и масок приглашает девчонок и мальчишек, а также их родителей на просмотр фантастической истории «Легенда о драконе». Маленьких зрителей ждет увлекательное путешествие в сказочный мир, населенный эльфами и гномами, отважными рыцарями и прекрасными принцессами. Приходите! Вход свободный.