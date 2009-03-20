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«Легенда о драконе» - на радость тюменским детям

20 марта 2009, 10:51
21 марта – Международный день кукольника и по этому поводу в этот знаменательный день Театр кукол и масок приглашает девчонок и мальчишек, а также их родителей на просмотр фантастической истории «Легенда о драконе».
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Тюмень

21 марта – Международный день кукольника и по этому поводу в этот знаменательный день Театр кукол и масок приглашает девчонок и мальчишек, а также их родителей на просмотр фантастической истории «Легенда о драконе». Маленьких зрителей ждет увлекательное путешествие в сказочный мир, населенный эльфами и гномами, отважными рыцарями и прекрасными принцессами. Приходите! Вход свободный.

Время спектаклей: 11-00, 14-00, 17-00

Справки по телефону 46-86-03

А Тюменский дом кино предлагает свою программу на время весенних каникул. С 23 по 29 марта здесь пройдет фестиваль детских и семейных фильмов. В программе фестиваля – кино как зарубежного, так и отечественного производства. Вход для детей – 50 рублей, взрослые, сопровождающие своих отпрысков, проходят бесплатно.

Программу фестиваля можно посмотреть здесь

Справки по телефону 36-50-18, 546-546

#Новости#Тюмень#Таня#Культура
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