Губернатор поздравил Тюмень с 600-тысячным жителем

В поздравлении говорится:
"Тюмень – город-труженник, крупный транспортный узел, научный и образовательный центр. Сегодня это одна из наиболее важных и известных точек на карте Родины. Тюменцы любят свой город, им гордятся все жители Тюменской области! И поэтому многие связывают свою судьбу, судьбы своих детей с его развитием.
Появление в Тюмени 600-тысячного жителя важно для всех нас. Своим появлением эта малышка реально приблизила перспективу превращения нашего города в «миллионник»!
Для всех нас рождение каждого маленького тюменца – важное и радостное событие. Мы все хотим, чтобы их жизнь была достойной и интересной. И при любых обстоятельствах стремимся сделать для этого все возможное.
Искренне желаю Маше, ее родителям, всем жителям Тюмени и области здоровья и счастья!
Расти Тюмень!"