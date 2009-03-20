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Губернатор поздравил Тюмень с 600-тысячным жителем

20 марта 2009, 14:54
20 марта в Тюмени зарегистрирован 600-тысячный житель – Мария Зырянова. Губернатор Тюменской области Владимир Якушев поздравил ее родителей и всех жителей области с этим событием.
Сюжет
Тюмень

В поздравлении говорится:

"Тюмень – город-труженник, крупный транспортный узел, научный и образовательный центр. Сегодня это одна из наиболее важных и известных точек на карте Родины. Тюменцы любят свой город, им гордятся все жители Тюменской области! И поэтому многие связывают свою судьбу, судьбы своих детей с его развитием.

Появление в Тюмени 600-тысячного жителя важно для всех нас. Своим появлением эта малышка реально приблизила перспективу превращения нашего города в «миллионник»!

Для всех нас рождение каждого маленького тюменца – важное и радостное событие. Мы все хотим, чтобы их жизнь была достойной и интересной. И при любых обстоятельствах стремимся сделать для этого все возможное.

Искренне желаю Маше, ее родителям, всем жителям Тюмени и области здоровья и счастья!

Расти Тюмень!"

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