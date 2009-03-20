nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Бунинскую премию вручат за публицистику

20 марта 2009, 09:22
Оргкомитет Бунинской премии объявил о старте конкурса на лучшее произведение в жанре художественной публицистики.

От соискателей требуются "глубокое проникновение... в сущность общественных и политических событий, бережное отношение к родному слову, богатство повествовательного стиля и четкое выражение личной позиции", говорится в пресс-релизе премии.

На конкурс принимаются журнальные тексты или уже изданные книги, опубликованные в течение 2008 года. Место проживания авторов не ограничено. Имена лауреатов премии станут известны 22 октября, в день рождения Ивана Алексеевича Бунина.

В 2008 году Бунинскую премию присуждали за автобиографическую прозу (Юрий Поляков), в 2007-м - за поэзию (Андрей Дементьев). В 2005 и 2006 году награду получили прозаики - Вадим Месяц и Андрей Битов.

#Новости#Литература#Таня#Культура
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25