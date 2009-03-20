Бунинскую премию вручат за публицистику

От соискателей требуются "глубокое проникновение... в сущность общественных и политических событий, бережное отношение к родному слову, богатство повествовательного стиля и четкое выражение личной позиции", говорится в пресс-релизе премии.
На конкурс принимаются журнальные тексты или уже изданные книги, опубликованные в течение 2008 года. Место проживания авторов не ограничено. Имена лауреатов премии станут известны 22 октября, в день рождения Ивана Алексеевича Бунина.
В 2008 году Бунинскую премию присуждали за автобиографическую прозу (Юрий Поляков), в 2007-м - за поэзию (Андрей Дементьев). В 2005 и 2006 году награду получили прозаики - Вадим Месяц и Андрей Битов.