Ансамбль танца "Урал" в гостях у Тюменской филармонии

Гости из Челябинска порадовали, прежде всего, живой музыкой. Оркестр народных инструментов прекрасно дополнял выступление танцоров. Паузы, во время которых артисты исполняли дроби или выкрикивали залихватское «эге-гей», создавали тот неповторимый народный колорит, что делает народный танец ярким и притягательным зрелищем. Ощущение того, что ты находишься не в зрительном зале, а танцуешь здесь же, рядом с гармонистом, не покидало во все время представления. Сама хореография, несмотря на видимую отточенность и сложность, казалась необыкновенно легкой и естественной, поскольку движения не были «причесаны», как того требует классический танец.