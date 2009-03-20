Ансамбль танца "Урал" в гостях у Тюменской филармонии

Тюменская филармония сделала своим зрителям замечательный подарок – возможность оценить творчество государственного ансамбля танца «Урал».
Гости из Челябинска порадовали, прежде всего, живой музыкой. Оркестр народных инструментов прекрасно дополнял выступление танцоров. Паузы, во время которых артисты исполняли дроби или выкрикивали залихватское «эге-гей», создавали тот неповторимый народный колорит, что делает народный танец ярким и притягательным зрелищем. Ощущение того, что ты находишься не в зрительном зале, а танцуешь здесь же, рядом с гармонистом, не покидало во все время представления. Сама хореография, несмотря на видимую отточенность и сложность, казалась необыкновенно легкой и естественной, поскольку движения не были «причесаны», как того требует классический танец.
Особенно интересными показались танцы, отражающие обычаи уральских народов, неунывающих и трудолюбивых. «Каслинская чугунная цепочка» - лиричный танец, украшенный шикарными костюмами, напомнил бажовские рассказы, любимые еще с детства. А старинные игрища уральских казаков «Бышенька», завершавшие концерт, оставили зрителей на том лихом настрое, который задали артисты в начале. Аплодисменты не стихали до закрытия занавеса.