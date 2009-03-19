Тюменцы смогут познакомиться с "королевскими" породами собак

За звание лидера поборются не только животные с тюменской области, но и собаки из Кургана, Омска, Екатеринбурга и Перми.
Собаки будут состязаться по нескольким номинациям: baby (3-6 месяцев), щенок (6-9 месяцев), юниор (9-18 месяцев), ветеран (старше восьми лет).
Помимо этого в субботу и воскресенье пройдут специализированные выставки. 21 марта будут соревноваться ротвейлеры. А 22 числа покажут себя во всей красе мопсы.
Оценивать животных будут судьи международной категории РКФ-fci Марина Островская (Москва) и Мария Кузнецова (Тюмень).
Кроме того, на выставке пройдёт продажа щенков и котят.
Главным организатором мероприятия выступает Тюменское областное объединение любителей животных. Подобные выставки эта организация проводит уже более 15 лет.
Отметим, что выставка будет работать в спорткомплексе «Здоровье» 21 марта с 10 до 19 часов, а 22 числа с 10 до 18 часов. Вход для взрослых стоит 120 рублей, для детей – 80.