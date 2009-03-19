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Тюменцы смогут познакомиться с "королевскими" породами собак

19 марта 2009, 11:40
В эти выходные в спорткомплексе «Здоровье» состоится Всероссийская выставка собак всех парод. На неё представят более 450 домашних животных 70 пород. Среди них бриар, вельш корги пемброк, кани-корса, канарский дог, американский бульдог, левретка, кавалер-кинг-чарльз-спаниель.
Сюжет
Тюмень

За звание лидера поборются не только животные с тюменской области, но и собаки из Кургана, Омска, Екатеринбурга и Перми.

Собаки будут состязаться по нескольким номинациям: baby (3-6 месяцев), щенок (6-9 месяцев), юниор (9-18 месяцев), ветеран (старше восьми лет).

Помимо этого в субботу и воскресенье пройдут специализированные выставки. 21 марта будут соревноваться ротвейлеры. А 22 числа покажут себя во всей красе мопсы.

Оценивать животных будут судьи международной категории РКФ-fci Марина Островская (Москва) и Мария Кузнецова (Тюмень).

Кроме того, на выставке пройдёт продажа щенков и котят.

Главным организатором мероприятия выступает Тюменское областное объединение любителей животных. Подобные выставки эта организация проводит уже более 15 лет.

Отметим, что выставка будет работать в спорткомплексе «Здоровье» 21 марта с 10 до 19 часов, а 22 числа с 10 до 18 часов. Вход для взрослых стоит 120 рублей, для детей – 80.

#Новости#Тюмень#Выставки#Животные#Таня#Культура
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