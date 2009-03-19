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Студенты ТГАМЭУП устроят в Тюмени «Форс-мажор»

19 марта 2009, 16:20
С 23 по 28 марта в Тюменской государственной академии мировой экономики, управления и права пройдет уникальный студенческий фестиваль «Форс-мажор-2009», который вот уже пять лет является творческой визитной карточкой вуза. В этом году в нем будут участвовать более 200 человек.
Сюжет
Тюмень

За 5 лет в фестивале приняли участие более 1 500 студентов и более 4 000 зрителей.

За годы учёбы все выпускники без исключения становились участниками творческой жизни вуза. Благодаря усилиям педагогов и сотрудников студенческого центра студенты ТГАМЭУП неизменно занимают призовые места на областных и российских студенческих фестивалях. Благодаря их старанию и талантам академия входит в «золотую пятерку» вузов областного фестиваля «Студенческая весна».

В течение пяти конкурсных дней участникам предстоит соревноваться в двенадцати номинациях, среди них «Лучший факультет», «Лучшая видеопрограмма», «Авторские произведения», «Печатные и электронные СМИ», «Радиопрограммы». Примечательно, что в прошлом году на фестивале была отмечена радиопрограмма вуза, которая впоследствии получила звание «Лучшее студенческое радио России-2008». И таких побед в копилке академии немало!

Программа фестиваля:

23 марта – открытие фестиваля (более 500 зрителей и участников);

24 марта – «Форс - Gamer» – турнир по компьютерным играм; конкурс талантов «Ямогутак!» (более 500 зрителей и участников);

25 марта – «Мажор-club» и «Клубный конкурс» (Место проведения: ночной клуб «London», начало в 21.00, более 600 зрителей и участников);

26 марта – литературно- музыкальное кафе (номинации «Художественное слово» и «Музыка»);

27 марта – концертные программы факультетов (ДК «Железнодорожник», начало в 18.00, более 600 зрителей и участников);

28 марта – церемония награждения (концертный зал ТГАМЭУП).

Организаторы приглашают тюменцев посетить «Форс-мажор-2009» в любой удобный конкурсный день!

#Новости#Тюмень#ТГИМЭУП#Студенты#Таня#Культура
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