Студенты ТГАМЭУП устроят в Тюмени «Форс-мажор»

За 5 лет в фестивале приняли участие более 1 500 студентов и более 4 000 зрителей.
За годы учёбы все выпускники без исключения становились участниками творческой жизни вуза. Благодаря усилиям педагогов и сотрудников студенческого центра студенты ТГАМЭУП неизменно занимают призовые места на областных и российских студенческих фестивалях. Благодаря их старанию и талантам академия входит в «золотую пятерку» вузов областного фестиваля «Студенческая весна».
В течение пяти конкурсных дней участникам предстоит соревноваться в двенадцати номинациях, среди них «Лучший факультет», «Лучшая видеопрограмма», «Авторские произведения», «Печатные и электронные СМИ», «Радиопрограммы». Примечательно, что в прошлом году на фестивале была отмечена радиопрограмма вуза, которая впоследствии получила звание «Лучшее студенческое радио России-2008». И таких побед в копилке академии немало!
Программа фестиваля:
23 марта – открытие фестиваля (более 500 зрителей и участников);
24 марта – «Форс - Gamer» – турнир по компьютерным играм; конкурс талантов «Ямогутак!» (более 500 зрителей и участников);
25 марта – «Мажор-club» и «Клубный конкурс» (Место проведения: ночной клуб «London», начало в 21.00, более 600 зрителей и участников);
26 марта – литературно- музыкальное кафе (номинации «Художественное слово» и «Музыка»);
27 марта – концертные программы факультетов (ДК «Железнодорожник», начало в 18.00, более 600 зрителей и участников);
28 марта – церемония награждения (концертный зал ТГАМЭУП).
Организаторы приглашают тюменцев посетить «Форс-мажор-2009» в любой удобный конкурсный день!