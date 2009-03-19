Студенты ТГАМЭУП устроят в Тюмени «Форс-мажор»

С 23 по 28 марта в Тюменской государственной академии мировой экономики, управления и права пройдет уникальный студенческий фестиваль «Форс-мажор-2009», который вот уже пять лет является творческой визитной карточкой вуза. В этом году в нем будут участвовать более 200 человек.

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