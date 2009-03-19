Комедия «Здравствуйте, я ваша теща!» - 1 апреля на сцене Тюменской филармонии

Нина в панике: ее любимая мама вряд ли сможет приехать… Надо что-то делать, ведь это, возможно, последний шанс для засидевшейся в девках героини. И Нина находит выход: она просит исполнить роль будущей тещи одного случайного знакомого – актера-неудачника (Владимир Долинский). Но кто бы мог подумать, что реальная Ниночкина мама (Наталья Хорохорина) решит как гром среди ясного неба заявиться к дочурке, да еще и папу (Вадим Андреев) с собой прихватит.