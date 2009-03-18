Все о коррупции в Сибири тюменцы смогут узнать из лекции

Скандал на всю Российскую империю! Первый губернатор Сибири Матвей Петрович Гагарин, живя в роскоши, далеко не на свои заработанные деньги, погряз в пиршествах, балах и продолжительных праздниках. А закончил свою карьеру государственного служащего после многочисленных допросов и пыток на виселице перед окнами Юстиц – коллегии, в назидание всем чиновникам!
Из подобных историй, их анализа, состоит лекция Станислава Белова – старшего научного сотрудника «Музейного комплекса».
В лекции используются как научные исследования историков, так и документы XVI-XIX вв., раскрывающие сущность коррупции в государственной службе. Для изучения будут представлены иллюстрации художников и документоведов-архивистов, фотографии из фондов музея, свидетельствующие о коррупции как социальном явлении. А также будут освещены способы борьбы с ней, в различных исторических эпохах.
Вместе с информацией о взяточничестве всех мастей, слушатели узнают много нового из жизни крупных общественных деятелей Сибири и Тюмени, подробности их сложной, и порой, трагической судьбы.
Увлекательную лекцию можно заказать по тел.: 45-35-91
Стоимость лекции составляет 1000 рублей.