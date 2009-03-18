Все о коррупции в Сибири тюменцы смогут узнать из лекции

Скандал на всю Российскую империю! Первый губернатор Сибири Матвей Петрович Гагарин, живя в роскоши, далеко не на свои заработанные деньги, погряз в пиршествах, балах и продолжительных праздниках. А закончил свою карьеру государственного служащего после многочисленных допросов и пыток на виселице перед окнами Юстиц – коллегии, в назидание всем чиновникам!