nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Все о коррупции в Сибири тюменцы смогут узнать из лекции

18 марта 2009, 11:39
В лекции используются как научные исследования историков, так и документы XVI-XIX вв., раскрывающие сущность коррупции в государственной службе.
Сюжет
Тюмень

Скандал на всю Российскую империю! Первый губернатор Сибири Матвей Петрович Гагарин, живя в роскоши, далеко не на свои заработанные деньги, погряз в пиршествах, балах и продолжительных праздниках. А закончил свою карьеру государственного служащего после многочисленных допросов и пыток на виселице перед окнами Юстиц – коллегии, в назидание всем чиновникам!

Из подобных историй, их анализа, состоит лекция Станислава Белова – старшего научного сотрудника «Музейного комплекса».

В лекции используются как научные исследования историков, так и документы XVI-XIX вв., раскрывающие сущность коррупции в государственной службе. Для изучения будут представлены иллюстрации художников и документоведов-архивистов, фотографии из фондов музея, свидетельствующие о коррупции как социальном явлении. А также будут освещены способы борьбы с ней, в различных исторических эпохах.

Вместе с информацией о взяточничестве всех мастей, слушатели узнают много нового из жизни крупных общественных деятелей Сибири и Тюмени, подробности их сложной, и порой, трагической судьбы.

Увлекательную лекцию можно заказать по тел.: 45-35-91

Стоимость лекции составляет 1000 рублей.

#Новости#Музеи#Тюмень#Таня#Культура
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25