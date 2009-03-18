В России запрещена охота на детенышей гренландских тюленей

Ранее, в конце февраля 2009 года, был введен полный запрет на добычу белька (детеныша гренландского тюленя в возрасте до 1 месяца) и самого гренландского тюленя на всей акватории Белого моря. Об этом решении Трутнев проинформировал премьер-министра Владимира Путина на заседании кабинета министров.
Вместе с тем приказ Федерального агентства по рыболовству «О правилах рыболовства для Северного рыбохозяйственного бассейна» сохранил возможность добычи иных возрастных категорий детенышей тюленя, прежде всего серков, в период с 10 марта по 1 мая каждого календарного года, против чего резко возражало Министерство природных ресурсов и экологии РФ.
Сегодня соответствующие изменения в приказ «Правила рыболовства...» Росрыболовством внесены. Таким образом, в Российской Федерации запрещается добыча хохлушки (линяющий детеныш тюленя) и серки (детеныш возрастом до года). Документ направлен на государственную регистрацию в Минюст.
«Кровавый вид тюленебойного промысла, забой беззащитных животных, который и “охотой”-то назвать нельзя, у нас запрещен, так же как в большинстве развитых стран, это серьезный шаг вперед к сохранению биоразнообразия Российской Федерации», — цитирует Юрия Трутнева пресс-служба министерства.