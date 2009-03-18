В России запрещена охота на детенышей гренландских тюленей

Ранее, в конце февраля 2009 года, был введен полный запрет на добычу белька (детеныша гренландского тюленя в возрасте до 1 месяца) и самого гренландского тюленя на всей акватории Белого моря. Об этом решении Трутнев проинформировал премьер-министра Владимира Путина на заседании кабинета министров.