"Театральная революция" приближается к Тюмени

Марина Жабровец: Я хотела бы ответить на этот вопрос. Я помню Любу ещё своей студенткой. Они никогда не мечтала ни о режиссуре, ни тем более о своем театре. Всегда мечтала быть актрисой. Была шестнадцатилетним ребенком, приехавшим из деревни поступать. И на моих глазах вырос талантливый человек, обладающий организаторскими способностям. Это вообще довольно редкое сочетание - быть самому себе и продюсером, и менеджером. А по поводу её коллектива… Я видела много Любиных работ, начиная от небольших студенческих миниатюр и заканчивая собственно последними спектаклями «Мимикрии». И, безусловно, могу говорить об уникальном пластическом театре в Тюменской области и, конечно же, это уже профессиональный театр. Люди долгие годы ежедневно занимаются развитием своей техники, ездят на все мастер-классы, на все фестивали. В театр привлекаются люди, получившие образование в нашей академии. Поэтому театр, безусловно, профессиональный. Что дает статус профессионального театра? Человек получает зарплату и расписывается в ведомости – все! Питер Брук сказал, что не существует отличий между самодеятельными театрами и профессиональными. Есть театр живой и мертвый. Это главный критерий, по которому надо судить любой творческий коллектив. Я могу прийти в драмтеатр и уснуть через 5 минут после начала. Иногда не просыпаюсь в антракте, а иногда просыпаюсь и быстренько ухожу.