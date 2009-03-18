"Театральная революция" приближается к Тюмени

«Мимикрия» и Департамент по спорту и молодежной политике Тюменской области при поддержке Тюменской Государственной Академии Культуры и Искусств, Союза театральных деятелей Российской федерации, Российского центра Международной Ассоциации любительских театров России (AITA) - 20, 21, и 22 марта 2009 года проводят второй Всероссийский фестиваль молодежных и студенческих театров «Театральная революция».
16 марта в ТРК «Фаворит» прошла пресс-конференция, в которой приняли участие руководитель театра «Мимикрия», педагог, режиссер, директор фестиваля «Театральная революция» - Любовь Юрьевна Лешукова; кандидат педагогических наук, заслуженный работник культуры РФ, заведующая кафедрой режиссуры и актерского мастерства ТГАКИ, профессор - Марина Владимировна Жабровец; доцент кафедры режиссуры и актерского мастерства ТГАКИ, заслуженный работник культуры РФ, театровед - Анна Михайловна Николаева; директор эфира радиостанции "Красная Армия" – Мария Аркадьевна Кондратович. Они охотно отвечали на вопросы журналистов.
Что стало предпосылкой проведения такого фестиваля, как «Театральная революция?»
Любовь Лешукова: Город наш нельзя назвать театральным и как таковое театральное движение отсутствует. А так как фестиваль наш студенческих и молодежных театров, то хотелось бы привлечь внимание молодежи города.
Почему именно «революция»? Вы собираетесь с кем-то воевать?
Любовь Лешукова: Мы предполагаем, что именно любительские театры могут искать и экспериментировать. Хочется, чтобы было безнаказанное творчество, что-то новое.
Марина Жабровец: Вы знаете, я тоже часто задавала себе этот вопрос. Как корабль назовете, так она и поплывет. В данном случае дана хорошая предпосылка, потому что революция это то, что противостоит контрреволюции. Революция будет, прежде всего, культурная. Я считаю Тюмень антикультурным городом. Если сравнить с ним Челябинск, Пермь, Екатеринбург, то в каждом из этих городов насчитывается более 20 театров. А в Тюмени их всего 3. Открыть один большой помпезный драмтеатр - это еще не все. Нужно создавать как можно больше театров с разными направлениями. И если государство не будет поддерживать таких энтузиастов, как Любовь Лешукова, создавшая на свой страх и риск фестиваль «Театральная революция», то контрреволюция зацветет. Фестиваль дает коллективам возможность выразиться, получить оценку жюри, поучаствовать в различных мастер-классах. Сегодня я вижу представителя Департамента по спорту и молодежной плотики Тюменской области. Это один из немногих комитетов, который очень плодотворно работает с творческой молодежью Тюмени. Комитет по культуре Тюменской области не нашел средства для фестиваля, а комитет по спорту и молодежной политики выделил. Думаю, что комментарии тут излишне!
Сказался ли финансовый кризис на мероприятии?
Любовь Лешукова: Нам кризис не помеха. У нас есть бессменный спонсор U-TEL, который, не смотря на ограничение бюджета, все равно помогает нам. Впрочем, кризис все-таки сказался, так как фестиваль наш длится три дня вместо недели. Академия культуры выделила нам бесплатное помещение. Часть расходов, конечно, лежит на приезжих коллективах.
Как Вы считаете, на каком участке своей творческой деятельности в данный момент находится театр «Мимикрия»? Это студенческий, молодежный или полупрофессиональный театр? Есть ли у «Мимикрии» амбиции стать профессиональным театром? Или Любовь Юрьевну устраивает имидж молодежного перспективного театра?
Марина Жабровец: Я хотела бы ответить на этот вопрос. Я помню Любу ещё своей студенткой. Они никогда не мечтала ни о режиссуре, ни тем более о своем театре. Всегда мечтала быть актрисой. Была шестнадцатилетним ребенком, приехавшим из деревни поступать. И на моих глазах вырос талантливый человек, обладающий организаторскими способностям. Это вообще довольно редкое сочетание - быть самому себе и продюсером, и менеджером. А по поводу её коллектива… Я видела много Любиных работ, начиная от небольших студенческих миниатюр и заканчивая собственно последними спектаклями «Мимикрии». И, безусловно, могу говорить об уникальном пластическом театре в Тюменской области и, конечно же, это уже профессиональный театр. Люди долгие годы ежедневно занимаются развитием своей техники, ездят на все мастер-классы, на все фестивали. В театр привлекаются люди, получившие образование в нашей академии. Поэтому театр, безусловно, профессиональный. Что дает статус профессионального театра? Человек получает зарплату и расписывается в ведомости – все! Питер Брук сказал, что не существует отличий между самодеятельными театрами и профессиональными. Есть театр живой и мертвый. Это главный критерий, по которому надо судить любой творческий коллектив. Я могу прийти в драмтеатр и уснуть через 5 минут после начала. Иногда не просыпаюсь в антракте, а иногда просыпаюсь и быстренько ухожу.
Анна Николаева: Я с первого спектакля рада общению с этим театром. И я поняла, что у Любовь Юрьевны поразительное чутье к тому, что происходит в мировой театральной культуре. В её спектаклях не только телесное движение, в них в первую очередь есть душа. «Мимикрия» - пример того, что люди увлечены тем новой театральной идеей. «Театральная революция» утверждает свое новое представление о мире.
Любовь Лешукова: Все же хотелось бы вернуться к теме нашей пресс-конференции - «Театральной революции». В фестивале принимают участие разные коллективы. И те, которые уже более-менее состоялись, и молодые театры, которым один-два года. Так же разбросана и жанровая направленность: и литературный театр, и театр танца, и театр пластики, классический драматический театр и даже цирковая студия. Этот фестиваль в скором времени может называться уникальным, потому что соединяет разные направления и жанры в единое театральное пространство.
Разные театры. Разные жанры. Каковы критерии оценки?
Марина Жабровец: На фестиваль приглашены преподаватели и по пластике, и по актерскому мастерству. Так что любой член жюри в силах оценить тот или иной коллектив.
Напомним, что стоимость билетов на все спектакли 100 рублей, приобрести их можно в театре кукол, ДНК "Строитель" и студенческих клубах вузов. Заказ билетов по телефону 8-912-922-31-79.