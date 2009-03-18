"Монстры против пришельцев" и другие новинки российского проката

В кинотеатрах также можно будет посмотреть фильм "Знамение" (США, 2009, Алекс Пройас), насыщенный масштабными спецэффектами и жутковатыми чудесами. Учитель Джон Кестлер (Николас Кейдж) находит своеобразную "капсулу времени" и понимает, что перед ним - хроника уже случившихся и еще только грядущих катастроф, самую страшную из которых еще можно предотвратить. Также в ролях Роуз Бирн, Чандлер Кантербери, Бен Мендельсон, Эдриен Пикеринг, Надя Таусенд и Терри Камиллери.