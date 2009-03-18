"Монстры против пришельцев" и другие новинки российского проката

В четверг на экраны российских кинотеатров выходит анимационный фильм "Монстры против пришельцев" (США, 2009, Роб Леттерман, Конрад Вернон). Из-за падения на Землю инопланетного метеорита обыкновенная девушка Сюзан (в оригинале за нее говорит Риз Уизерспун, в российском дубляже - певица Глюкоза) превращается в гиганта, которого депортируют на секретную военную базу. Там она вместе с насекомозавром и человеком-тараканом начинает борьбу с пришельцами, угрожающими планете.
В прокате появится и экранизация книжки немецкой писательницы Корнелии Функе "Чернильное сердце" (Германия-Великобритания-США, 2008, Йен Софтли). Папаша Мортимер (Брендан Фрейзер) обладает способностью переносить в реальный мир героев волшебных историй, которые он читает на ночь своей дочке. Как-то раз очередной сказочный злодей утаскивает Мортимера в свою реальность, и девочке приходится отправиться в сказку на выручку родителя. Также в ролях Энди Серкис, Элиза Беннет, Пол Беттани, Джим Броадбент, Хелен Миррен, Сиенна Гиллори, Лесли Шарп, Джесси Кейв, Джеми Формен и Стивен Моделл.
В кинотеатрах также можно будет посмотреть фильм "Знамение" (США, 2009, Алекс Пройас), насыщенный масштабными спецэффектами и жутковатыми чудесами. Учитель Джон Кестлер (Николас Кейдж) находит своеобразную "капсулу времени" и понимает, что перед ним - хроника уже случившихся и еще только грядущих катастроф, самую страшную из которых еще можно предотвратить. Также в ролях Роуз Бирн, Чандлер Кантербери, Бен Мендельсон, Эдриен Пикеринг, Надя Таусенд и Терри Камиллери.
В прокат выходит и лента "Сорванцы из Тимпельбаха" (Франция, 2008, Николя Бари). В условном европейском городке Тимпельбах дети совсем отбились от рук, так что совершенно обезумевшие от их выходок взрослые покинули свое постоянное место жительства, предоставив детям свободу. Довольно скоро в детском государстве происходит раскол. В ролях Жерар Депардье, Кароль Буке, Рафаэль Кац, Лео Легран, Батист Бетуло, Мартин Жобер, Лола Кретон, Лео Паже и Франсуа Домьен.
С четверга в кино появится и киноверсия довольно старого французского комикса о наследнике огромного состояния и могущественной корпорации "Ларго Винч: Начало" (Франция, 2008, Жером Салль). Герою, которого играет Томер Сисли, приходится с боями отстаивать свое право на счастье. Также в ролях Мики Манойлович, Кристин Скотт Томас, Мелани Тьери, Анна Консиньи, Стивен Уоддингтон, Карел Роден, Эдди Ко, Иван Маревич, Жильбер Мелки и Бенедикт Вонг.