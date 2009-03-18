Евросоюз исключил газопровод Nabucco из списка приоритетных проектов

Пропускная мощность газопровода Nabucco планируется на уровне 30 миллиардов кубометров газа в год. Он будет поставлять около пяти процентов всего потребления топлива странами Европы из региона Каспийского моря и Средней Азии. Основная трудность проекта заключается в том, что до сих пор не удалось найти государства, которые бы обеспечили загрузку газопровода. Экспортеры из Средней Азии предпочитают работать с Россией и Китаем, торговые взаимоотношения с Ираном ограничены международными санкциями, а мощностей Азербайджана для полной загрузки не хватит.