Евросоюз исключил газопровод Nabucco из списка приоритетных проектов

На приоритетные задачи ЕС готов потратить пять миллиардов евро за счет неизрасходованных средств бюджета. Развитие Nabucco было заложено в общеевропейский план стимулирования экономики, предполагающий укрепление энергетической безопасности Европы.
Исключение Nabucco из списка приоритетных задач в рамках общеевропейского плана, не означает, что ЕС не станет инвестировать в проект. Nabucco был внесен в другой раздел плана, названный "Южный газовый коридор" (Southern gas corridor) и предусматривающий реализацию ряда энергетических проектов на юге Европы. В частности, в рамках "Южного газового коридора" запланированы инвестиции в строительство газопровода ITGI от ионийского побережья Греции до Италии.
Пропускная мощность газопровода Nabucco планируется на уровне 30 миллиардов кубометров газа в год. Он будет поставлять около пяти процентов всего потребления топлива странами Европы из региона Каспийского моря и Средней Азии. Основная трудность проекта заключается в том, что до сих пор не удалось найти государства, которые бы обеспечили загрузку газопровода. Экспортеры из Средней Азии предпочитают работать с Россией и Китаем, торговые взаимоотношения с Ираном ограничены международными санкциями, а мощностей Азербайджана для полной загрузки не хватит.
16 марта 2009 года российская компания "Газпром" объявила, что получила приглашение участвовать в проекте Nabucco, но отказалась от него. Об этом рассказал заместитель председателя правления газовой компании Александр Медведев. По его словам, для "Газпрома" целевым является проект газопровода "Южный поток" (South Stream), который считается прямым конкурентом Nabucco.
"Южный поток" пройдет по дну Черного моря и территории балканских стран в Центральную и Южную Европу. Он будет постепенно вводиться в эксплуатацию в 2015-2024 годах. Пропускная способность трубопровода составит 47 миллиардов кубометров в год с учетом намерения "Газпрома" увеличить расчетную мощность "Южного потока" на 50 процентов.