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13 ноября 2023
Жители Тюмени узнали, чем на самом деле торгуют на стихийных рынках города
Под видом брендовой одежды из стран Европейского союза продают китайские подделки. На улицах областной столицы появились стихийные рынки, сообщает URA.RU.
13 ноября 2023, 13:11

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