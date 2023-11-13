Жители Тюмени узнали, чем на самом деле торгуют на стихийных рынках города

Один из таких рынков появился на улице Щербакова, где простоял два дня, предлагая горожанам из стран Евросоюза, после чего сразу же исчез. Жители района сразу заметили, что вся одежда — сплошные подделки, сообщает агентство. Другой похожий стихийный рынок был замечен на улице Минской, где торговали сразу несколько людей.