Жители Тюмени узнали, чем на самом деле торгуют на стихийных рынках города

Posted Сегодня, 13:11
Published Сегодня, 13:11
Modified Сегодня, 13:13
Updated Сегодня, 13:13
Стихийные рынки с брендовой одеждой из Евросоюза появились на микрорайонах Тюмени. Жители города считают, что под видом люксовой одежды им продают самый обычный китайский контрафакт.
Один из таких рынков появился на улице Щербакова, где простоял два дня, предлагая горожанам из стран Евросоюза, после чего сразу же исчез. Жители района сразу заметили, что вся одежда — сплошные подделки, сообщает агентство. Другой похожий стихийный рынок был замечен на улице Минской, где торговали сразу несколько людей.
Ранее «Наш город» писал о том, что в скандальном долгострое открыли продажу квартир. Цена квадратного метра от 102 тысяч до 148 тысячи рублей. Стоимость однокомнатной квартиры площадью 45,7 квадратов составляет 8,5 миллионов рублей, трехкомнатные продают за 15,2-15,6 миллионов рублей.