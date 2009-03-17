В Тюмени выберут татарскую красавицу и лучшего джигита

Финал II областного национального конкурса среди татарских красавиц «Звезда Сибири – Себер йолдызы 2009» и финал I областного национального конкурса на самого успешного юношу «Татар егете – Джигит 2009» состоятся 28 марта в 17.00 в ДК «Железнодорожник»!
Организаторами мероприятия выступают Конгресс татар Тюменской области, МАУК «Центр татарской культуры Тюмени» и Союз татарской молодежи Тюменской области.
Цели конкурсов - поднятие уровня национального самосознания татарской молодежи; сохранение преемственности национального достояния: языка, традиций, культуры; выявление талантливой и перспективной молодежи, способной содействовать дальнейшему развитию и укреплению лучших национальных традиций. Сверхзадача конкурса - формирование татарской элиты и консолидация татарской молодежи.
Финалу двух конкурсов предшествовала большая работа. Для привлечения к конкурсам молодежи с периферии организаторы провели полуфиналы в районах юга области, где компактно проживают татары (Ярковский, Нижнетавдинский, Ялуторовский, Тобольский + Вагайский). Финалы двух конкурсов состоятся в один день. Найти свой образ, достойно показать творческий номер юношам и девушкам помогают профессионалы: режиссер, постановщик дефиле, хореограф, музыкант, стилист. Также конкурсантов знакомят с историей татар и татарской литературой, а молодых джигитов обучают технике татаро-башкирской борьбы куреш.
По задумке организаторов, в день конкурса дом культуры превратится в обитель красоты и изящества, а еще элегантной мужественности! Атмосфера будет пронизана тысячами импульсов волнения и ожидания. Божественно прекрасные конкурсантки будут дефилировать в вечерних платьях и национальных костюмах, демонстрировать свои творческие способности и интеллект!
На джигитов также ложится нелегкая задача – доказать всем, что именно он - герой нашего времени! Тут нужна особенная стать, неординарный интеллект, творческий потенциал и невообразимая мужественность. Только такой человек достоин называться Татарским Джигитом.
Строгое жюри выберет самых лучших, однако, титулы Мисс и Мистер «Зрительских Симпатий», определятся голосами тех, кому посчастливится присутствовать в зале, а Мисс и Мистер «Он-лайн» определятся по результатам интернет-голосования на портале организаторов.
Вести мероприятие будет Зульфат Зиннуров – известный в Татарстане радиодиджей, исполнитель шансона. Кто же будет соведущей известного холостяка - пока секрет.
Зрители станут свидетелями прекрасного триумфа победителей. Обладательница татарской короны и обладатель тюбетейки с золотой каймой домой отправятся на новых автомобилях!