В Тюмени выберут татарскую красавицу и лучшего джигита

Финалу двух конкурсов предшествовала большая работа. Для привлечения к конкурсам молодежи с периферии организаторы провели полуфиналы в районах юга области, где компактно проживают татары (Ярковский, Нижнетавдинский, Ялуторовский, Тобольский + Вагайский). Финалы двух конкурсов состоятся в один день. Найти свой образ, достойно показать творческий номер юношам и девушкам помогают профессионалы: режиссер, постановщик дефиле, хореограф, музыкант, стилист. Также конкурсантов знакомят с историей татар и татарской литературой, а молодых джигитов обучают технике татаро-башкирской борьбы куреш.