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В Суздале назвали победителей анимационного фестиваля

17 марта 2009, 17:53
Гран-при XIV Всероссийского фестиваля анимационного кино, который завершился в Суздале, присужден Елене Черновой – режиссеру московской студии "Пилот" – за фильм "Солдатская песня", сообщает телеканал "Культура".

Примечательно, что мнение жюри разошлось с оценкой зрителей. В рейтинговом голосовании работа Черновой стала лишь четвертой. Приз зрительских симпатий завоевал мультипликационный цикл московского режиссера Алексея Алексеева – три коротких компьютерных "мультика" про неразлучное музыкальное трио: Зайца, Медведя и Волка. Алексеев выступил в роли режиссера, сценариста, художника-постановщика, аниматора, оператора и композитора.

На фестивале также вручали премии за "Лучшую режиссуру", "Лучшее звуковое решение", "Лучшую драматургию".

"Успех нынешнего фестиваля превзошел все ожидания. Было собрано рекордное количество работ – более ста, – сказал в интервью генеральный директор фестиваля Александр Герасимов. – Не менее важно, что все эти ленты разноплановые и очень высокого качества. Это относится и к работам опытных мастеров, и к творениям начинающих кинематографистов. Члены жюри решили на этот раз не давать премию в номинации "Дебют", так как все показанные в ней фильмы были в равной степени очень интересны, что редко бывает на фестивалях".

Очень широко была представлена в Суздале мультипликация для детей, отметил Герасимов. В основном это были сказки. Лента Елены Черновой "Солдатская песня", получившая Гран-при, входит в большой сериал "Гора самоцветов", состоящий из картин, созданных по мотивам фольклора народов России.

"Радует, что аниматоры стараются создавать добрые, светлые сказки, в которых соседствуют лирика, поэзия и юмор. На фестивале отсутствовали фильмы ужасов с мотивами насилия и убийства", – подчеркнул Александр Герасимов.

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