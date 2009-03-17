В Суздале назвали победителей анимационного фестиваля

Примечательно, что мнение жюри разошлось с оценкой зрителей. В рейтинговом голосовании работа Черновой стала лишь четвертой. Приз зрительских симпатий завоевал мультипликационный цикл московского режиссера Алексея Алексеева – три коротких компьютерных "мультика" про неразлучное музыкальное трио: Зайца, Медведя и Волка. Алексеев выступил в роли режиссера, сценариста, художника-постановщика, аниматора, оператора и композитора.
На фестивале также вручали премии за "Лучшую режиссуру", "Лучшее звуковое решение", "Лучшую драматургию".
"Успех нынешнего фестиваля превзошел все ожидания. Было собрано рекордное количество работ – более ста, – сказал в интервью генеральный директор фестиваля Александр Герасимов. – Не менее важно, что все эти ленты разноплановые и очень высокого качества. Это относится и к работам опытных мастеров, и к творениям начинающих кинематографистов. Члены жюри решили на этот раз не давать премию в номинации "Дебют", так как все показанные в ней фильмы были в равной степени очень интересны, что редко бывает на фестивалях".
Очень широко была представлена в Суздале мультипликация для детей, отметил Герасимов. В основном это были сказки. Лента Елены Черновой "Солдатская песня", получившая Гран-при, входит в большой сериал "Гора самоцветов", состоящий из картин, созданных по мотивам фольклора народов России.
"Радует, что аниматоры стараются создавать добрые, светлые сказки, в которых соседствуют лирика, поэзия и юмор. На фестивале отсутствовали фильмы ужасов с мотивами насилия и убийства", – подчеркнул Александр Герасимов.