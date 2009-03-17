В Суздале назвали победителей анимационного фестиваля

"Успех нынешнего фестиваля превзошел все ожидания. Было собрано рекордное количество работ – более ста, – сказал в интервью генеральный директор фестиваля Александр Герасимов. – Не менее важно, что все эти ленты разноплановые и очень высокого качества. Это относится и к работам опытных мастеров, и к творениям начинающих кинематографистов. Члены жюри решили на этот раз не давать премию в номинации "Дебют", так как все показанные в ней фильмы были в равной степени очень интересны, что редко бывает на фестивалях".