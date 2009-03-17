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Билан определил место России на "Евровидении-2009"

17 марта 2009, 09:25
Россия выступит в финале "Евровидения" под десятым номером. Таковы результаты жеребьевки, состоявшейся в Москве в понедельник, 16 марта.

Порядок выступлений для стран - участниц конкурса определял победитель прошлогоднего "Евровидения" Дима Билан - он доставал из специальной чаши матрешки с номерами выступлений.

"Евровидение-2009" состоится в мае 2009 года в Москве. Впервые в истории конкурс пройдет в России, так как на прошлогоднем "Евровидении" в Белграде победил Дима Билан. Благодаря его победе российский конкурсант получает право выступать сразу в финале "Евровидения", минуя отборочные туры.

На "Евровидении-2009" Россию будет представлять украинская певица Анастасия Приходько. Она не смогла победить в отборочном туре на родине, после чего подала заявку на участие в конкурсе от России. В итоге за Приходько проголосовали 6 из 11 членов российского жюри.

В музыкальном конкурсе в 2009 году примут участие исполнители из 42 стран. Грузия отказалась бороться за победу после того, как у организаторов "Евровидения" возникли претензии к композиции грузинской группы "Стефане и 3G" под названием "We don't wanna put in". Европейский вещательный союз заявил, что в песне, содержащей намеки на Владимира Путина, присутствует недопустимый для конкурса политический подтекст, и потребовал от Грузии изменить текст песни, либо выбрать новую. Грузия пойти на такие уступки отказалась.

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