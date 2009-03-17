Билан определил место России на "Евровидении-2009"

В музыкальном конкурсе в 2009 году примут участие исполнители из 42 стран. Грузия отказалась бороться за победу после того, как у организаторов "Евровидения" возникли претензии к композиции грузинской группы "Стефане и 3G" под названием "We don't wanna put in". Европейский вещательный союз заявил, что в песне, содержащей намеки на Владимира Путина, присутствует недопустимый для конкурса политический подтекст, и потребовал от Грузии изменить текст песни, либо выбрать новую. Грузия пойти на такие уступки отказалась.