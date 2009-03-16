В Тюменском районе прошел фестиваль-конкурс народного творчества «Метелица»

После этого творческие коллективы и исполнители сменяли друг друга на сцене целых 2 дня подряд. Жюри конкурса, в состав которого вошли преподаватели профильных ВУЗов областной столицы, предстояло определить победителей в 12 номинациях: академический вокал, инструментальное исполнительство, лучший концертмейстер конкурса, народный вокал хоровых коллективов, народный вокал вокальных групп, народный вокал солистов, эстрадный вокал солисты-мужчины, эстрадный вокал солисты-женщины, эстрадный вокал вокальные группы, театральное искусство, ВИА и хореография. Стоит отметить, что номинация «театральное искусство» появилась в фестивале-конкурсе впервые. Ее представляли театральная студия «Горошины» Горьковского МО и молодёжный любительский театр «Антигона» из Винзилей.