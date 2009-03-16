В Тюменском районе прошел фестиваль-конкурс народного творчества «Метелица»

В минувшие выходные в Тюменском районе отгремел фестиваль-конкурс народного творчества «Метелица». Фольклорные коллективы представляли 16 муниципальных образований территории. В этом году фестиваль прошел уже в четвертый раз и собрал более пятисот участников.
Открытие фестиваля прошло во Дворце культуры села Горьковка. Право первым выйти на сцену получил известный народный музыкант Гаяз Габдуллин. Он приветствовал публику татарской народной мелодией «Встреча гостей». Исполнив попурри на темы популярных мелодий мира он сорвал первые аплодисменты.
После этого творческие коллективы и исполнители сменяли друг друга на сцене целых 2 дня подряд. Жюри конкурса, в состав которого вошли преподаватели профильных ВУЗов областной столицы, предстояло определить победителей в 12 номинациях: академический вокал, инструментальное исполнительство, лучший концертмейстер конкурса, народный вокал хоровых коллективов, народный вокал вокальных групп, народный вокал солистов, эстрадный вокал солисты-мужчины, эстрадный вокал солисты-женщины, эстрадный вокал вокальные группы, театральное искусство, ВИА и хореография. Стоит отметить, что номинация «театральное искусство» появилась в фестивале-конкурсе впервые. Ее представляли театральная студия «Горошины» Горьковского МО и молодёжный любительский театр «Антигона» из Винзилей.
Как сообщает Управление информационной политики администрации района, второй день и церемония закрытия фестиваля проходили на сцене Дворца культуры села Онохино. Имена победителей фестиваля-конкурса «Метелица» будут названы 25 марта – в День работника культуры.