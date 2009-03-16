В Тюмени выбирали самую красивую студентку ссузов

Кто по достоинству может оценить женщину, как не мужчина. И здесь организаторы конкурса все учли. В жюри - только сильный пол. И королеву красоты предстоит выбрать из шести участниц именно им. Члены жюри признаются: судить очень сложно, потому что все девушки - хороши.