В Тюмени выбирали самую красивую студентку ссузов

«Созвездие красоты» в Тюмени - так называется конкурс для талантливых тюменок, учащихся в средне-специальных учебных заведениях. Красавицы раскрыли свои способности, как в творческих, так и в интеллектуальных заданиях, а так же представили свой взгляд на моду и стиль.
«Созвездие красоты» - это конкурс для девушек, учащихся в колледжах и техникумах. Зоя Мальчихина, студентка медицинского колледжа, два раза в неделю после занятий спешит в детский дом к детям-сиротам. А так же пишет стихи и танцует. В будущем мечтает стать хорошим врачом.
Кто по достоинству может оценить женщину, как не мужчина. И здесь организаторы конкурса все учли. В жюри - только сильный пол. И королеву красоты предстоит выбрать из шести участниц именно им. Члены жюри признаются: судить очень сложно, потому что все девушки - хороши.
По словам организаторов конкурса красоты, среди девушек, учащихся в ссузах, в высших учебных заведениях часто проводятся всевозможные состязания в женской красоте. А вот средне-специальные учебные заведения этим похвастаться не могут. Поэтому не исключено, что «Созвездие красоты» - это только начало. И таких конкурсов будет гораздо больше.